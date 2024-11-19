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何立峰：更加支持更多優質企業到香港上市和發行債券

國務院副總理何立峰在國際金融領袖投資峰會上，表示7月中共三中全會，對鞏固香港提升香港國際金融中心地位提出了明確要求，國家有關部門出台的一系列挺港惠港措施，取得了積極成效，目前正在進一步加力推進各項工作，持續完善支持香港國際金融中心建設的政策體系。他指，中央將更加支持更多優質企業到香港上市和發行債券、持續優化拓展內地以香港在股票、債券、理財、利率互換等領域互聯互通。中央將完善國債常態化的發行機制、穩步提升國債在香港的發行規模，支持香港鞏固提升全球離岸人民幣業業務的樞紐地位。他指中央總體原則是，只要是有利貫徹中央政策部署、推進國家金融改革發展、支持香港國際金融中心建設政策，都會積極的深入研究、穩固推進、落實落地。

就發展香港國際金融中心提出三項建議，包括進一步深化金融改革創新，進一步做強銀行業，增強資本市場的包容性和吸引力，穩步擴大債券市場、發展保險市場、豐富離岸人民幣金融產品和服務。中央支持香港打造更高水平的國際資產管理中心、財富管理中心，加快發展綠色金融、科技金融、數字金融業等新業態，積極發展家族辦公室業務，不斷陪育新的金融增長點，希望香港因時因勢不斷完善金融發展的政策環境，為進一步深化改革創新提供支撐保障。

第二是進一步拓展金融開放合作，何立峰表示，香港是開放型經濟體，國際化是香港鮮明優勢，擁有高度的自由開放規範的國際營商環境、普通法與國際接軌、國際聯通網絡發達。中央支持香港繼續保持特色、發揮優勢、與世界各地開展更廣泛交流、拓展國際金融合作、開拓部署新興市場，吸引更多國際資本一流機構和人才來香港展業。

第三是進一步對接國家發展戰略，中央支持香港積極參與國家制度型開放，以更大力度吸引外資和對外投資，優化區域開放布局等重大改革，並在其中充分發揮獨特作用。當局支持香港進一步做優做強一帶一路國際投融資平台，增強在一帶一路資金融通關鍵節點作用，把握粵港澳大灣區發展戰略，推進金融等領域的規則，對接重點工作部署落地見效，不斷的提升到大灣區建設的水平。

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