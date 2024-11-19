報道引述消息稱，反壟斷官員以及加入此案的各州還計劃周三建議聯邦法官Amit Mehta施加數據許可要求。如果Mehta接受上述建議，可能會重塑線上搜索市場和人工智能行業。

Google負責監管事務的副總裁Lee-Anne Mulholland表示，美國司法部「繼續推進激進議程，遠遠超出了本案法律問題範疇」，「政府以這些方式監管，反而會在最需要它的時候損害消費者、開發者和美國的技術領導地位」。

美國司法部不予置評。

報道引述消息指，反壟斷執法機構希望法官下令Google出售全球使用最廣泛的瀏覽器Chrome，因為它是許多人使用搜索引擎的關鍵接入點。

報道引述消息指，如果補救措施的其他方面創建了更具競爭力的市場，政府之後可以決定是否有必要出售Chrome。根據網絡流量分析服務公司StatCounter的數據，Chrome瀏覽器在美國佔據約61%的市場佔有率。

美國政府檢察官為籌劃這項建議，過去三個月會見了數十家公司。報道引述消息指，各州仍在考慮增加一些提案，一些細節可能會發生變化。

報道引述消息指，反壟斷官員放棄了更為嚴苛的一個選項，即迫使Google出售安卓。

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