moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美司法部據報要求Google出售Chrome

彭博社報道，美國司法部反壟斷高級官員決定要求法官下令Google出售其Chrome瀏覽器，據了解計劃的知情人士透露，該部門將讓8月份裁定Google非法壟斷搜索市場的法官，要求Google採取與人工智能和安卓智慧手機作業系統相關的措施。

報道引述消息稱，反壟斷官員以及加入此案的各州還計劃周三建議聯邦法官Amit Mehta施加數據許可要求。如果Mehta接受上述建議，可能會重塑線上搜索市場和人工智能行業。

Google負責監管事務的副總裁Lee-Anne Mulholland表示，美國司法部「繼續推進激進議程，遠遠超出了本案法律問題範疇」，「政府以這些方式監管，反而會在最需要它的時候損害消費者、開發者和美國的技術領導地位」。

美國司法部不予置評。

報道引述消息指，反壟斷執法機構希望法官下令Google出售全球使用最廣泛的瀏覽器Chrome，因為它是許多人使用搜索引擎的關鍵接入點。

報道引述消息指，如果補救措施的其他方面創建了更具競爭力的市場，政府之後可以決定是否有必要出售Chrome。根據網絡流量分析服務公司StatCounter的數據，Chrome瀏覽器在美國佔據約61%的市場佔有率。

美國政府檢察官為籌劃這項建議，過去三個月會見了數十家公司。報道引述消息指，各州仍在考慮增加一些提案，一些細節可能會發生變化。

報道引述消息指，反壟斷官員放棄了更為嚴苛的一個選項，即迫使Google出售安卓。

其他報道

何立峰：更加支持更多優質企業到香港上市和發行債券

恒指高開123點 科指升0.9% 碧服升9%

順豐控股招股 入場費7333.22元

港股ADR升172點 夜期高水189點 小鵬、金山軟件、同程旅行等業績

美債息回軟 金龍指數連升2日 道指跌55點

北水增持南方恆生科技 減持協鑫科技