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李雲澤：鼓勵中資銀行保險機構在港設立境外區域總部

國家金融監管總局局長李雲澤在會上指出，香港作為世界最大的離岸人民幣樞紐，全球約80%的離岸人民幣業務通過香港結算，國際投資者對內地證券市場的投資超過7成通過香港進入；內地企業境外上市融資8成在港完成，相信隨著國家一系列重大政策紅利的持續釋放，香港國際金融中心的地位將煥發歷久彌新的生命力。

李雲澤續稱，金融監管總局成立以來堅持以改革加活力、以發展解難題、以增量盤存量，重點領域風險穩步收斂。該局首先有序推進中小金融機構的改革化險；第二是有力促進房地產市場的平穩健康發展，與住建部建議城市房地產融資協調機制，以城市為主體、項目為中心逐步擴大覆蓋範圍，陸續出台取消限購限售以及降低首付比等一系列政策的組合拳，市場信心明顯改善。此外，金融監管總局亦積極支持化解地方政府債務風險，推動地方融資平台轉型。

李雲澤強調，國家金融監管總局堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位，包括日前簽署CEPA修訂協議當中，新增多項金融開放舉措，下一步總局將大力支持香港在一國兩制的前提，鞏固提升獨特的地位和優勢，長期保持金融繁榮穩定

他又指，將持續提升金融業對港澳開放水平，推動相關措施盡早落地，探索推動監管機制和規則互聯互通，研究出台提升大灣區金融服務；二是積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行保險機構 在香港設立境外區域總部，支持兩地銀行保險機構加強全方位協作，為中資企業走出去提供一站式的金融服務。三是助力香港國際風險管理中心建設，支持更多內地保險公司在香港發行聚災債券，支持香港國際再保險市場加快發展，鼓勵在港中資銀行參與香港國際黃金交易中心的建設。四是深化兩地養老金融合作，推動大灣區跨境養老保險合作，服務香港居民北上養老需求，支持兩地保險機構合作開發跨境醫療產品；五是支持香港培育發展新制生產力，促進兩地銀行保險機構，在綠色低碳人工智能等新興領域深度合作；六是攜手應對風險挑戰，進一步健全兩地金融監管的溝通機制，加強應對跨境風險和危機的交流合作。

 

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