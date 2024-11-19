攜程（9961）公布，第三季多賺47.11%，至68.23億元人民幣(下同)，第三季收入159.0億元，按年增16%，好過預期的156.5億元。毛利130.7億元，按年增16%，高過預期的129.3億元。
期內，住宿預訂收入68.0億元，按年增22%，符預期；交通票務收入56.5億元，按年增5.3%，高過預期的55.3億元；包價旅遊收入15.6億元，按年增17%，低過預期的16.1億元；企業差旅收入6.56億元，按年增11%，高過預期的6.487億元；其他收入12.3億元，按年增41%，高過預期的10.3億元。
攜程集團聯合創辦人、董事會執行主席梁建章表示，「2024年第三季度，國內和國際旅行都表現出了強勁的增長勢頭。隨著消費者信心的提振和旅行熱情的高漲，我們對旅遊業的持續增長持樂觀態度。同時，我們堅信由人工智能引領的技術革命將成為塑造全球旅遊業未來的核心驅動力」。
攜程集團首席執行官孫潔表示，「我們很高興看到旅遊消費的韌性以及我們在第三季度的強勁表現。旅行是經濟增長的工具，是理解的橋樑，更是通往和諧共融世界的道路。我們致力於通過提供卓越的客戶服務、促進合作伙伴的業務發展並創造就業機會，為社會作出積極貢獻」。
公司指，內地方面，出境旅遊繼續作為市場增長的重要驅動力，本季度國際航班運力恢復至疫情前水平近80%。與2019年水平相比，公司的出境酒店和機票預訂量恢復至120%，繼續領先行業40%。日本仍然是中國出境遊客的首選目的地。此外，他們對歐洲、美洲、大洋洲和中東等長途目的地的興趣也愈來愈大。值得注意的是，一線城市居民渴望擴大出行半徑，探索更遠的目的地，而低線城市居民正悄然崛起，成為出境旅遊領域的一股新勢力。國慶假期期間，來自四、五線城市的旅遊預訂量迎來了爆發式增長，分別飈升了100%與300%。
境外方面，Trip.com上的機票和酒店預訂按年增長超過60%，其中亞太地區增長超過70%。第三季，入境酒店預訂按年增長約100%，反映出全球旅客對前往中國的興趣日益濃厚。值得注意的是，今年入境遊客中有25%曾多次訪問過中國，體現了中國對渴望深入探索其豐富文化和生活方式的國際遊客的強大吸引力。
攜程（9961）曾升最多6.55%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為8.34%。高見509.5元，是11月12日527.5元後最高。現報502元，升4.98%。
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