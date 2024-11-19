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朱鶴新：近日政策效果浮現 將深化兩地互聯互通

人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新表示，近期出台的政策效果開始顯現，包括央行降準減息，減輕企業融資和居民信貸成本，有利於促進消費；央行降低存量房貸利率，看房量和交易量上升；互換便利和股票回購增持貸款政策已經落地，加強股債市場投資者信心。

他認為，人行今年亦推出兩項貨幣政策支持資本市場穩定的發展，包括證券基金保險公司的互換便利及股票回購增持再貸款，內地及香港的股市、債市、匯市等金融市場反應均比較積極，現時處在一個平穩向好的階段。

他又指，香港是中國金融對外開放的橋頭堡，人行和及外匯局持續深化內地和香港的金融合作，支持香港離岸人民幣業務樞紐建設，一直與金管局及相關部門溝通。他指出，人行持續深化兩地金融市場互聯互通，改善債券通、跨境理財通等互聯互通的機制，1月推出「三聯通三便利」措施，為境內外投資者穿越兩地市場提供便利，強化香港作為國際資金進出內地的橋樑作用。第二是人行積極支持香港離岸人民幣市場建設，人行常態化在港發行人民幣央行票據，豐富香港離岸人民幣市場的產品和服務，支持金管局完善人民幣流動性安排，各方努力下香港已成為全球最有影響力的離岸人民幣業務的樞紐。

此外，人行亦深化合格境外投資者外匯管理的改革，提升便利化水平；穩步發放QD投資額度，至今已批准QDII超過兩百家，規模超過1600億美元，有力支持境內投資者對海外資產配置。第五是推動跨境徵信合作，便利企業跨境融資，今年2月人行與金管局已簽署備忘錄，下一步將繼續深化內地與香港金融市場互聯互通，持續加大金融支持，將已有的政策用好用實，堅持市場化法制和國際化的原則基礎，推動金融領域高水平資本性開放。

 

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