港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.7點子至4.1322%，是11月15日後最高，當日報4.14119%。對上一次由跌轉升是11月14日，當日拆息報4.13911%。
港元現報7.7819元升值17點子，曾貶值最多33點子，報7.7869元，亦曾升值最多18點子，報7.7818元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為467.99億元，較再上一日增19億元，總結餘是10月14日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.25點子至3.78512%，是11月7日後最低；1星期HIBOR升1.06點子至4.03702%，是11月14日後最高；2星期HIBOR升1.18點子至4.11066%，是11月1日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至4.31494%，是11月13日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.17298%，是10月24日後最低；12個月期HIBOR升0.14點子至4.11321%，是11月15日後最高。
美元指數現報106.177貶值0.098點或0.09%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.819%，連續2日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。
對上一次連續2日收窄，是2024年11月08日，當日利差報-0.8502%。
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