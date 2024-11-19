港元現報7.7819元升值17點子，曾貶值最多33點子，報7.7869元，亦曾升值最多18點子，報7.7818元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為467.99億元，較再上一日增19億元，總結餘是10月14日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.25點子至3.78512%，是11月7日後最低；1星期HIBOR升1.06點子至4.03702%，是11月14日後最高；2星期HIBOR升1.18點子至4.11066%，是11月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至4.31494%，是11月13日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.17298%，是10月24日後最低；12個月期HIBOR升0.14點子至4.11321%，是11月15日後最高。

美元指數現報106.177貶值0.098點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.819%，連續2日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次連續2日收窄，是2024年11月08日，當日利差報-0.8502%。

其他報道

金融時報：特朗普社交媒體集團 洽購加密貨幣公司Bakkt

朱鶴新：近日政策效果浮現 將深化兩地互聯互通

攜程第三季多賺47% 收入、毛利勝預期 股價創1個月最大升幅

香港快運推限時學生優惠 「經濟飛」單程機票低至88元

高盛預計標普500指數 明年底將升至6500點

吳清：保持境外融資渠道暢通 進一步提升境外上市備案效率

摩通：美中貿易局勢料將緊張 或致在岸人民幣貶值10%至15%

李雲澤：鼓勵中資銀行保險機構在港設立境外區域總部

香港寬頻今早停牌 待發收購合併內幕消息

IMF亞太區主管：亞洲經濟增長前景依然強勁

美司法部據報要求Google出售Chrome

何立峰：更加支持更多優質企業到香港上市和發行債券

恒指高開123點 科指升0.9% 碧服升9%

順豐控股招股 入場費7333.22元

港股ADR升172點 夜期高水189點 小鵬、金山軟件、同程旅行等業績

美債息回軟 金龍指數連升2日 道指跌55點

北水增持南方恆生科技 減持協鑫科技