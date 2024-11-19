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花旗：銀行樂見特朗普降監管 全球化正在轉變

特朗普當選美國總統﹐其主張提升進口貨品關稅，花旗集團行政總裁Jane Fraser認為，不能說全球化已經死亡，貿易不會停止，但正在發生變化，需要建立韌性。全球供應鏈、食品、能源、技術、金融流動在過去三年都發生了巨大變化，潛在關稅的變化無疑會加速以上的改變，但未見各種流動有減少。

特朗普亦主張減少監管和減稅，Jane Fraser指特朗普的議程明確，大部分是支持增長，雖然在言辭上有時會有些修飾，但以往他的習慣都是說到做到。因此選舉結果出現後，市場立即對其放寬監管政策有反映，銀行保薦新股上市、收購合併的客戶隔晚立即回歸，業界對他們期待已久。因為業界需要對環境變化反映相當迅速，而監管對業界而言相當官僚，不少行政總裁降低監管相當滿意。

法國巴黎銀行董事長樂明瀚則指，全球化幫助不少人，但同時產生不少困難需要作出調整，全球化帶來的問題帶來保護主義和碎片化的風險。他認為貿易是一種談判問題，當中會有噪音和威脅，但最終仍會達成協議，否則會損害自身利益。他認為最困難是如何達成協議，各方應努力避免貿易和金融的碎片化，通過談判作出建設性的妥協。他又指，目前歐洲面對4項挑戰，包括能源價格因為俄烏戰爭上升、如何推進單一市場發展、如何更有效率地動用歐洲儲蓄用於投資歐洲，以及私人公司的競爭力。

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