日本央行今年自17年來首次加息，三菱UFJ金融集團會長三毛兼承預期，至明年3月日本央行會加息一次，至2026年3月會再加息2次，達到1厘的中性利率。他認為即使加息至1厘，對日本經濟不會造成太大困擾，因為不少企業仍在減少其淨借款，甚至被認為對利率上升有財務敏感性的中小企業，其利息覆蓋率達到10倍，是過去30年中最高。多國政府刺激經濟，增加當地壓力，會對日圓匯率有貶值壓力，目前已貶至150至155的疲弱水平，惟日本經濟並非外向型，疲弱的日圓對日本經濟會有負面影響，他認為日本央行會加快利率上升。