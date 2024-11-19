日本央行今年自17年來首次加息，三菱UFJ金融集團會長三毛兼承預期，至明年3月日本央行會加息一次，至2026年3月會再加息2次，達到1厘的中性利率。他認為即使加息至1厘，對日本經濟不會造成太大困擾，因為不少企業仍在減少其淨借款，甚至被認為對利率上升有財務敏感性的中小企業，其利息覆蓋率達到10倍，是過去30年中最高。多國政府刺激經濟，增加當地壓力，會對日圓匯率有貶值壓力，目前已貶至150至155的疲弱水平，惟日本經濟並非外向型，疲弱的日圓對日本經濟會有負面影響，他認為日本央行會加快利率上升。
瑞銀集團董事長Colm Kelleher認為，內地經濟增長會受關稅影響，但相信內地會有很多緩衝措施去應對。透過強化區域性連結，會相信有助化解部分風險，認為全球化並未結束。去年歐美銀行危機，以瑞銀收購瑞信平息市場信心危機告終，Colm Kelleher指，瑞信並非資本問題，全球系統性重要銀行的資本充足水平遠遠超過要求，監管機構不應關注過往的問題，而要專注於全球流動性框架、抵押品獲取，最重要的是除了股東和董事會外，監管機構在評估商業模式的可行性方面的角色。他又指，與瑞信的整合工作進展得非常順利，該行已經在亞洲開始技術和客戶遷移，進展非常順利。
其他報道
港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升 貨幣總結餘創1個月高
攜程第三季多賺47% 收入、毛利勝預期 股價創1個月最大升幅
摩通：美中貿易局勢料將緊張 或致在岸人民幣貶值10%至15%
港股ADR升172點 夜期高水189點 小鵬、金山軟件、同程旅行等業績