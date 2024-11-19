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恒指半日升64點 受制於50天線 科指升0.8% 攜程升5%

隔晚美股上升，美債息今早續回落，美期、亞股普遍上升，上證、滬深300倒跌，拖累恒指一度倒跌10點，科指一度收窄至升7點。市場觀望特朗普新任命人選，美匯回軟，港元升值至上周五後最強，貨幣總結餘創1個月高。

恒指今早高開123點，高位升181點，低位跌10點，高低波幅193點。上升股份比例為25.5%，下跌為25.31%，無升跌為49.17%。

恒指半日升64點或0.33%，報19640點，大市成交金額633億元；國指升16點或0.23%，報7073點。恒生科技指數收報4378點，升0.86%。

藍籌股成交金額261.34億元，佔大市成交41.28%；科指成份股成交金額162.85億元，佔大市成交25.72%；國指成份股成交金額232.8億元，佔大市成交36.77%。

24隻雙櫃台股，總成交0.14億元人民幣，相當於約0.15億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.51%，至112.69億元，佔大市成交17.79%。牛熊證成交金額57.74億元，減少23.89%；窩輪成交金額54.94億元，減少29.07%。

藍籌62隻升，16隻下跌，4隻無升跌。攜程（9961）升5.6%，收報505元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.13%，收報27.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報505元，升5.6%；跌幅最大的是小米（1810）收報27.9元，跌3.13%。

恒指受制於50天線(19922點)。科指續高於50天線(4336.62點)。

北水南下合計淨流入15.68億元，較上日減少88.43%，連續第4日流入，累計流入356.97億元，對上一次連續4日淨流入是11月5日。北水本月累計流入873.85億元，按月增加4.26%，連續第3個月增加，金額是6月後新高，連續第17個月流入。

攜程（9961）第三季多賺47% 收入、毛利勝預期 股價創1個月最大升幅。收報505元，升5.6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，健倍苗苗（2161）收報1.31元，無升跌。

金山軟件（3888）收報28.9元，升0.52%。

金山雲（3896）收報2.33元，升2.19%。

奇富科技－Ｓ（3660）收報123.7元，升2.83%。

同程旅行（0780）收報18元，升3.93%。

小鵬（9868）收報51.6元，升2.79%。

中通快遞（2057）收報163.9元，升0.12%。

彭博：中移動（0941）擬至少每股5元購香港寬頻（1310）主要股東持股。中移動收報71元，升0.21%。

香港寬頻（1310）停牌。

全球第二大顯卡生產商PC Partner（1263）總部由香港遷至新加坡。收報4.68元，跌0.21%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）至10.57%。收報31.8元，升0.79%。

國泰（0293）貨運：香港仍能從「China+1」模式受惠，集團角色是確保提供足夠運力。收報8.93元，升0.22%。

小米（1810）雷軍：小米SU7全年目標交付13萬部。收報27.9元，跌3.13%。

匯控（0005）據報要求數百名經理，重新申請新部門職位。收報71.4元，升1.2%。

破頂股表現

破頂股包括，今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.19元，收報9.11元，升3.76%；中煙香港（6055）創上市新高，見29.25元，收報24.45元，跌13.45%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見30.05元，收報29.8元，升3.11%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.38元，收報19.38元，升2.59%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見33.98元，收報33.36元，跌0.89%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1077元，收報1077元，升0.05%；博雅互動（0434）創52周高，見3.26元，收報3.09元，跌0.96%；天業節水（0840）創52周高，見0.229元，收報0.225元，升0.45%；國際資源（1051）創52周高，見3元，收報3元，升4.17%；津上機床中國（1651）創52周高，見12.38元，收報12.26元，升4.61%；LHN（1730）創52周高，見2.22元，收報2.22元，升4.72%；華夏控股（1981）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升8.25%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.35元，收報0.325元，升12.07%；潤歌互動（2422）創52周高，見0.91元，收報0.86元，跌5.49%；元征科技（2488）創52周高，見6.87元，收報6.77元，升1.5%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，弘海高新資源（0065）低見0.36元，收報0.36元，跌21.74%；資本界金控（0204）低見0.165元，收報0.19元，跌12.84%；PALADIN（0495）低見0.017元，收報0.02元，跌16.67%；高山企業（0616）低見0.084元，收報0.084元，跌2.33%；北大資源（0618）低見0.159元，收報0.16元，跌3.03%；華油能源（1251）低見0.14元，收報0.141元，跌0.7%；金石控股集團（1943）低見0.093元，收報0.094元，跌6.93%；QUANTUMPH-P（2228）低見3.88元，收報3.95元，跌13.76%；力高健康生活（2370）低見0.33元，收報0.35元，升2.94%；友寶在線（2429）低見3.73元，收報3.78元，跌5.97%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.66元，收報6.7元，跌0.59%；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.128元，跌3.03%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.93元，跌1.06%；冠忠巴士集團（0306）低見1.45元，收報1.45元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.049元，收報0.049元，無升跌；金源發展國際實業（0677）低見0.39元，收報0.39元，跌2.5%；首程控股（0697）低見1元，收報1.01元，無升跌；萊爾斯丹（0738）低見0.295元，收報0.305元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.46元，收報0.47元，升2.17%；亞洲實業集團（1737）低見0.088元，收報0.088元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，萬民好物（8217）創52周高，見0.32元，收報0.202元，升60.32%；昊天國際建投（1341）收報0.8元，升29.03%；倩碧控股（8367）收報0.027元，升28.57%；濠亮環球（8118）收報0.072元，升24.14%；民信國際控股（8456）收報0.063元，升23.53%；洪橋集團（8137）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升23.21%；志道國際（1220）收報0.068元，升21.43%；國家聯合資源（0254）收報0.031元，升19.23%；新城市建設發展（0456）收報0.64元，升18.52%；福田股份（8196）收報0.084元，升18.31%；金輝控股（9993）收報4.13元，升16.01%。

下跌異動股，包括，宜搜科技（2550）創上市新低，見8.24元，收報8.44元，跌47.05%；維太創科（6133）收報0.133元，跌30%；弘海高新資源（0065）創上市新低，見0.36元，收報0.36元，跌21.74%；盛良物流（8292）收報0.069元，跌20.69%；進業控股（8356）收報0.62元，跌19.48%；亨泰（0197）收報0.32元，跌18.99%；上諭集團（1633）收報0.065元，跌18.75%；香港通訊國際控股（0248）收報0.031元，跌18.42%；PALADIN（0495）創上市新低，見0.017元，收報0.02元，跌16.67%；佳華百貨控股（0602）收報0.027元，跌15.63%。

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