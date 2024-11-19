隔晚美股上升，美債息今早續回落，美期、亞股普遍上升，上證、滬深300倒跌，拖累恒指一度倒跌10點，科指一度收窄至升7點。市場觀望特朗普新任命人選，美匯回軟，港元升值至上周五後最強，貨幣總結餘創1個月高。