國務院副總理何立峰在國際金融領袖投資峰會上，表示今年以來中國經濟運行總體平穩，近期國家推出了一籃子新增政策措施，政策成效日益顯現，經濟向好勢頭更鞏固並惠及香港金融市場，說明中國經濟發展的潛力足、市場廣闊等有利條件沒有變，經濟發展長期向好大趨勢沒有變也不會改變。
何立峰表示，未來內地推進改革的決心始終堅定不移，對外開放的大門只會越開越大。隨著各項重大改革推進，將進一步釋放中國經濟的巨大增長潛力，也必將會全球經濟增長持續注入穩定性和新動能。
當前世界百年未有大變局加速演進，全球政治經濟格局正在深刻調整，不穩定不確定的因素明顯增多。無論如何外部風雲如何變換，中國都將始終堅持集中精力辦好自己事情，以自身的確定性應對外部的不確定性，對辦好自己的事完全有基礎、有能力、有信心。
對於香港角色，他指中國要加快建設為金融強國，鞏固香港作為國際金融中心，既是香港所需，亦是國家所重，並指「國家好，香港一定好，香港好，國家會更好」，希望香港繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。他又希望，香港繼續把握寶貴的發展關鍵期，準確析辨、科學應變、主動求變，傳承獅子山精神，不斷的提高金融發展水平，鞏固提升香港國際金融中心定位。
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