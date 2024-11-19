他又指，今年股權融資活動較過去年10年平均值低約24%，不過債券市場活動顯著提升，高於10年平均值。他又指，美國新政府上場後將帶來一個不一樣的聯邦貿易委員會，相信到明年應有助提高融資及併購水平。

David Solomon提到，環球投資者在投資中國仍持觀望態度，認為持續開放和轉型將來帶很大幫助，但投資者憂慮取出資金的困難，認為資本進出安排對吸引海外投資非常重要。他認為，市場信心有利內地經濟穩定，消費改善對贏得投資者信心至關重要。

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