至於今年7月至9月的三個月收入方面，三個月總收入按年下降10.5% 至29.56億元，當中營養補充品三個月收入按年增1%至21.5億元﹔嬰幼兒配方奶粉三個月收入按年跌35.1%至6.04億元﹔其他業務三個月收入按年跌19.5%至2.02億元。

集團指，首九個月收入下跌，主要是由於嬰幼兒配方奶粉銷售額下滑所致，降幅反映內地超高端嬰幼兒配方奶粉分部面臨持續的行業挑戰及完成整個新「 國標 」系列過渡週期所需的時間。儘管面臨該等挑戰，其超高端嬰幼兒配方奶粉分部繼續增加市場份額。

同時，貢獻最大的營養補充品業務，集團指此部分高毛利業務的收入持續增長，佔總收入的68.2%。當中，維生素、草本及礦物補充劑產品首九個月收入按年增9.4%至49.56億元﹔嬰幼兒益生菌及營養補充首九個月收入按年跌31.8%至6.23億元，寵物補充品首九個月收入按年增12.6%至9.97億元。

集團又談及今年首九個月期間嬰幼兒配方奶粉業務的銷售額於有關期間下降24.3%，主要由於內地超高端嬰幼兒配方奶粉分部面臨持續的行業挑戰，收縮達23%，而合生元的超高端嬰幼兒配方奶粉產品佔該市場的嬰幼兒配方奶粉銷售總額逾75%；及完成整個新「國標」系列過渡週期所需的時間，包括消耗舊「國標」嬰幼兒配方奶粉庫存、替換派星旗艦系列、推出新派星子系列，以及更努力獲取新客，均導致該期間銷量下降。

截至今年九月底集團現金餘額為18.6億元﹔集團於今年11月13日完成新一筆5.4億美元可持續發展掛鈎定期貸款的提用，並悉數提前償還2025年6月到期的定期貸款，標誌其完成了二零二四年的重大再融資計劃。提前還款後，餘下與2025年6月到期定期貸款相關的資本化交易成本將按非現金基準撇銷。

展望未來，集團預期內地成人營養及護理用品業務將持續健康增長，當中Swisse將繼續穩居線上市場榜首，並在整體市場中進一步擴大市場份額。而嬰幼兒營養及護理用品業務預期其表現將繼續受壓，主要由於嬰幼兒配方奶粉業務及嬰幼兒益生菌補充品業務於2024年全年將持續面臨挑戰，但部分被嬰幼兒營養補充品的增長所抵銷。

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