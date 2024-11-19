汪濤指，淨出口可能在2025年仍會正面提振GDP增長，但到2026年出口可能大幅下滑，拖累製造業資本開支、並且對國內價格帶來下行壓力，預計2025-26年政府或加碼財政擴張，從而補充地方政府綜合財力、支持基建投資，並推動房地產市場企穩。不過，隨著經濟增長勢頭放緩，預計CPI通脹增速可能在2025年放緩到0.1%、2026年小幅下跌0.2%。

汪濤表示，基準情景假設美國將於2025年一季度宣佈對約四分之三的中國進口產品加徵60%關稅，在2025年三季度到2026年二季度之間分階段實施，但實際加徵關稅的時點、規模和幅度存在相當大的不確定性。

假設中國反制措施比較有限、僅針對部分美國產品，同時美國不會對世界其他地區全面加徵關稅。出口下滑最為嚴重的時期可能在2026年，但是認為2025年企業就可能大幅削減資本支出。即使考慮到潛在的三角轉口貿易和供應鏈轉移，估算加徵關稅或拖累GDP增速超過150個基點。

瑞銀認為2025-26年中國政府或將加碼政策支持力度，以提振內需。具體而言，預計增廣財政赤字率或在2025年擴大2個百分點，一般公共財政預算赤字率擴大至佔GDP比重3.5-4%，特別國債發行規模上調至2萬億元，地方政府專項債新增限額上調至4.5萬億，並預計央行可能在2025年降息30-40個基點、2026年進一步降息20-30個基點，並加落實房地產支持政策。該行還認為關稅衝擊可能會推動政府加碼對居民消費的支援，並且落實更多結構性改革，又預計人民幣將進一步貶值，在2025年底人民幣兌美元匯率7.6，但政府不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。

該行目前預計房地產銷售或在2026年上半年企穩，新開工於2026年年中企穩，2025年二者跌幅分別收窄至5-10%和10-15%，一線城市房地產市場或率先企穩。政府房地產去庫存進程、以及包括戶籍改革和房貸利率下調在內的政策支持加碼均可能影響瑞銀的基準預測，市場情緒變化也是重要變數，但仍預計中國不會出現嚴重的信貸緊縮或典型的金融危機。

瑞銀預計2025年實際GDP增速將放緩至4%，政策支援部分對沖美國加徵關稅和房地產持續下行的拖累，預計房地產活動跌幅將收窄，但繼續拖累GDP增長。出口應繼續受全球科技行業上行週期的支撐，但隨後美國加徵關稅會帶來拖累。

隨著需求走弱，該行預計國內企業資本開支將較近期高位有所放緩。我們預計消費可能放緩，儲蓄率仍在高位﹔另預計CPI平均增速僅略高於零，約0.1%，PPI增速仍然為負﹔又預計2026年加徵關稅的影響最為嚴重，而房地產下行的影響將減弱，實際GDP增速進一步下滑至3%﹔同時預計2025/26年底美元兌人民幣匯率為7.6/7.7。

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