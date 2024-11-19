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大摩：內地市場重點在於重燃消費者信心 已見復蘇跡象

摩根士丹利首席執行官Ted Pick指出，考慮到現時持續的通脹主題如戰爭、移民等，加上潛在執行的複雜性關稅，美聯準採取謹慎行動是明智之舉。他又指，由該行的業務出發，正常化經濟環境對資本配置業務非常有利，加上市場正進入融資模式，認為經濟蕭條已過去，將迎來更正常化的經濟狀況。

他認為，市場透明度很重要，對抗通縮亦需時，相信內地房地產動態將需時數季發展，市場亦在關注變化。他強調，華人普通家庭的儲蓄佔可支配財產約的30%，是一個強勁的數字，而現時重點在於重燃消費者信心，將需要一定時間才能企穩，但已看到復蘇跡象。

 

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