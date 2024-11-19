摩根士丹利首席執行官Ted Pick指出，考慮到現時持續的通脹主題如戰爭、移民等，加上潛在執行的複雜性關稅，美聯準採取謹慎行動是明智之舉。他又指，由該行的業務出發，正常化經濟環境對資本配置業務非常有利，加上市場正進入融資模式，認為經濟蕭條已過去，將迎來更正常化的經濟狀況。