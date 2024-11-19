Daniel Pinto續指，集團過去兩年內通過AI帶動KYC自動化，現時仍未加入大語言模型應用已減少一半所需處理文件，相信未來可再減半。他相信，未來3至5年AI最大的影響在於生產力，行業可在數據效率、電話客戶服務和技術開發三方面更多運用AI。

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