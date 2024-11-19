金融業近年加大應用人工智能（AI），摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto於國際金融領袖峰會指出，AI已發展10年，該行亦有很多應用場景，去年為摩通帶來實際財務影響約13億美元，包括成本降低帶動收入增加，預計今年影響將進一步提升至20億美元。雖然以集團逾1700億美元收入計，AI影響佔比只略高於1%，但傳統AI及大語言模型融合將帶來真正的改變，以及大量提升生產力。
Daniel Pinto續指，集團過去兩年內通過AI帶動KYC自動化，現時仍未加入大語言模型應用已減少一半所需處理文件，相信未來可再減半。他相信，未來3至5年AI最大的影響在於生產力，行業可在數據效率、電話客戶服務和技術開發三方面更多運用AI。
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