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摩通：AI去年帶來約13億美元財務影響 料可大量提升生產力

金融業近年加大應用人工智能（AI），摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto於國際金融領袖峰會指出，AI已發展10年，該行亦有很多應用場景，去年為摩通帶來實際財務影響約13億美元，包括成本降低帶動收入增加，預計今年影響將進一步提升至20億美元。雖然以集團逾1700億美元收入計，AI影響佔比只略高於1%，但傳統AI及大語言模型融合將帶來真正的改變，以及大量提升生產力。