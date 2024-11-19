溫拓思指，現時有全球有兩個貿易聯盟正在發展，一個是東盟，它直接與中國相連，香港是其中的核心參與者，另一個是非洲，那裡剛有自由貿易區，當地與中東、非洲、和亞洲之間的貿易走廊正在迅速增長，這些地方與華貿易，而不必支付關稅等費用。雙方之間又在建立穩定供應鏈、分享數據、建立有利的稅制有共同利益，雖然加強這些貿易走廊內部凝聚力，物流合理化還有很長的路要走，但政府間已有承諾推進。

新加坡周五亦會舉行大型金融會議，溫拓思笑言，「新加坡和香港喜歡假裝彼此之間不存在競爭」，他指兩者是良性競爭，它們在促進亞洲貿易投資、作為全球經濟和全球市場中負責任的參與者、制定明智的法規方面，有更多共同而非不同之處。「這讓我非常高興，因為我們從不必批評任何人，只需要讚揚所有人」。

匯控（0005）集團行政總裁艾橋智則表示，不少環球製造企業在中國以外建立供應鏈的「中國+1」策略，事實上有不少「中國+1」策略是由內地企業主導，內地現時佔東盟直接投資約50%，成為最大投資者超越來自美國、韓國、日本的投資。從貿易上，東盟已經成為內地最大的貿易伙伴，超過了歐洲和美國，佔內地出口約14%，而東盟約30%的出口回到中國，亞洲通過這個中國加一機會，形成利益和良性循環。匯豐預計，由2020年至2030年，亞洲內部貿易流動將增加65%。

不過艾橋智指出，亞洲和中國亦面臨不少挑戰，包括亞洲高度依賴美元和高美元利率，高美元利率對浮動貨幣經濟體造成壓力，不利外資投資債券和其他金融投資，對於與美元掛鈎或有管理匯率的貨幣，高美元利率意味著高融資成本，基本上對經濟造成一定的拖累，特別是對香港而言，在經濟放緩下面臨非常高利率環境，加劇經濟周期影響。不過，雖然亞洲需克服周期性挑戰，但從結構上亞洲有實力應付。

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