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中國據報限制境內投資者通過「債券通」買入城投點心債

彭博社引述消息指，人行已對境內券商和銀行進行窗口指導，要求暫停通過債券通南向交易新增城投點心債(離岸人民幣債券)投資。目前尚不清楚這一指導背後的監管考量，也不清楚上述業務何時可以恢復。報道指，這是中國遏制地方政府融資平台債務風險的最新舉措之一。人行未置評。

報道指，債券通是境內資金投資包括點心債的各種離岸債券的重要渠道，受人民幣貶值壓力影響，另一合規的資金出海渠道境內機構投資者(QDII)近年來額度增長緩慢。管控債券通渠道將極大增加內資投資城投點心債的難度。

彭博社匯總數據顯示，今年以來不含存單的離岸人民幣公司債券發行，金額已達3920億元人民幣，創下自2007年彭博社有此類數據統計以來的新高。與城投相關的發行約佔其中四成。今年城投點心債平均票面利率達到5.8%，相比於境內城投債的平均票息成本高出約300個基點。

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