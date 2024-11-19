報道指，債券通是境內資金投資包括點心債的各種離岸債券的重要渠道，受人民幣貶值壓力影響，另一合規的資金出海渠道境內機構投資者(QDII)近年來額度增長緩慢。管控債券通渠道將極大增加內資投資城投點心債的難度。

彭博社匯總數據顯示，今年以來不含存單的離岸人民幣公司債券發行，金額已達3920億元人民幣，創下自2007年彭博社有此類數據統計以來的新高。與城投相關的發行約佔其中四成。今年城投點心債平均票面利率達到5.8%，相比於境內城投債的平均票息成本高出約300個基點。

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