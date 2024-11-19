黃益平又指，內地使用「增量」政策一詞，有投資者認為擔心只有溫和政策，但他指這實際意味會推出有更多措施，而非零碎或逐步的措施。當他們說增量政策時，實際上意味著在當局在已有政策基礎上，決心做更多的事情來扭轉經濟。因為地方政府目前在財政上受到限制，例如正在削減政府員工工資，也難以創造創造新收入，是當局需要解決的問題。雖然僅有地方債務置換，但他不擔心政策已經轉變。

黃益平又指，中國正進入新發展階段，低成本優勢已經消失，收入水平大大提高，人口紅利被快速老齡化取代，而且外部環境對中國變得不太開放和友好，新環境下繼續增長，需要提高總要素生產率，即內地提出的新質生產力。他指中國有能力創新，但挑戰應該推動在大量行業，而不僅僅是部分領域創新，因此仍有改進空間。他認為有兩個要素相當重要，包括需要保持國家開放，因為在地緣政治緊張局勢，關閉大門不能進行所有創新，也要私人企業保持活力。

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