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基建零售債丨耀才建議認購最多20手 推「13免」優惠

耀才證券行政總裁許繹彬表示，政府上周五（15日）公布將會發行「基礎建設零售債券」只予香港居民認購，估計有望有超過50萬人次申請，建議投資者認購15至20手。

他指出，近期全球股市走勢飄忽，尤以中港股市，令投資者無所適從，加上美國聯儲局今年已兩次減息，香港銀行亦有跟隨，令銀行定期利息持續向下調整，定存利息吸引力已大不如前。政府公布將會發行「基礎建設零售債券」只予香港居民認購，每手1萬港元，年期為3年，每半年派息一次，保證息率不會少於3.5厘，對一向鍾情「收息」的人士來說，可謂一大喜訊。

耀才認為，由於這隻債券有別於上回的銀債，會在交易所掛牌上市，因此大大提高了投資者隨時進行買賣的靈活性，所以認購人數及認購金額均會有理想表現，預期有望有超過50萬人次申請；建議投資者認購15至20手。

該行為所有新舊客戶提供13免優惠，包括全數利息、按金、認購手續費、買賣佣金、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費及代收股息手續費全免。

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