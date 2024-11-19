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恒指收市升87點 成交兩周最少 北水本月累入逾三年最多

隔晚美股上升，美債息今早續回落，美期、亞股上升，上證、滬深300先跌後倒升，深成更升幅擴大，跑贏區內其他主要市場，港股同一時間變動不大，業績好過預期的攜程（9961）升5.81%。市場觀望特朗普新任命人選，美匯先軟後升，順豐控股（6936）今起招股，港元早市曾升值至上周五後最強，午後幅度收窄，今早公布的貨幣總結餘創1個月高。

恒指連升兩日，兩周以來首次連升兩日，並創11月13日後收市新高。科指、國指則連升3日，科指創3周最長升浪。大市成交連續第5日減少，金額兩周最少，北水亦大減，不過，本月累計流入877.91億元，按月增加4.74%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高。

恒指今早高開123點，高位升181點，低位跌54點，高低波幅236點。上升股份比例為35.87%，下跌為26.43%，無升跌為37.68%。

恒指收市升87點或0.44%，報19663點，大市成交金額1219億元，較上日減少13.54%，是11月4日1162.33億元成交後最少；國指升25點或0.36%，報7082點。恒生科技指數收報4395點，升1.23%。

藍籌股成交金額553.24億元，佔大市成交45.38%；科指成份股成交金額354.32億元，佔大市成交29.06%；國指成份股成交金額491.82億元，佔大市成交40.34%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.23%，至125.39億元，佔大市成交10.27%。牛熊證成交金額65.43億元，減少13.75%；窩輪成交金額59.95億元，減少22.61%。

藍籌57隻升，21隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.19%，收報5.66元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌1.74%，收報28.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報30.25元，升6.33%；跌幅最大的是小米（1810）收報28.3元，跌1.74%。

恒指受制於50天線(19922.45點)。科指曾下試50天線(4336.94點)。

北水南下合計淨流入19.73億元，較上日減少85.44%，連續第4日流入，累計流入361.02億元，對上一次連續4日淨流入是11月5日。北水本月累計流入877.91億元，按月增加4.74%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

午後消息股表現

H&H國際（1112）首9個月收入跌6% 嬰幼兒配方奶粉收入跌23.6%。收報9.64元，跌1.53%。

英皇資本（0717）半日升4% 昨發盈喜料全年轉賺5000萬元。收報0.056元，升9.8%。

國泰（0293）香港員工平均加薪3.8%。收報8.95元，升0.45%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）第三季多賺47% 收入、毛利勝預期 股價創1個月最大升幅。收報506元，升5.81%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，健倍苗苗（2161）收報1.35元，升3.05%。

金山軟件（3888）收報29.2元，升1.57%。

金山雲（3896）收報2.47元，升8.33%。

奇富科技－Ｓ（3660）收報123.7元，升2.83%。

同程旅行（0780）收報17.7元，升2.19%。

小鵬（9868）收報51.95元，升3.49%。

中通快遞（2057）收報165.7元，升1.22%。

彭博：中移動（0941）擬至少每股5元購香港寬頻（1310）主要股東持股。中移動收報70.95元，升0.14%。

香港寬頻（1310）停牌。

全球第二大顯卡生產商PC Partner（1263）總部由香港遷至新加坡。收報4.85元，升3.41%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）至10.57%。收報31.8元，升0.79%。

國泰（0293）貨運：香港仍能從「China+1」模式受惠，集團角色是確保提供足夠運力。收報8.95元，升0.45%。

小米（1810）雷軍：小米SU7全年目標交付13萬部。收報28.3元，跌1.74%。

匯控（0005）據報要求數百名經理，重新申請新部門職位。收報71.65元，升1.56%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見56.15元，收報55.15元，升11.19%；經發物業（1354）創上市新高，見38元，收報37.8元，升33.1%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.19元，收報9.09元，升3.53%；中煙香港（6055）創上市新高，見29.25元，收報24.2元，跌14.34%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見30.05元，收報29.6元，升2.42%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.38元，收報19.38元，升2.59%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見33.98元，收報33.5元，跌0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1077.05元，收報1077元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.05元，收報568.05元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1074.1元，收報1074.1元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7780.65元，收報7780.65元，升0.12%；首佳科技（0103）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升2.74%；博雅互動（0434）創52周高，見3.45元，收報3.43元，升9.94%；中國唐商（0674）創52周高，見0.195元，收報0.19元，升11.76%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；天業節水（0840）創52周高，見0.229元，收報0.224元，無升跌；國際資源（1051）創52周高，見3元，收報3元，升4.17%；津上機床中國（1651）創52周高，見12.38元，收報12.34元，升5.29%；LHN（1730）創52周高，見2.28元，收報2.27元，升7.08%；華夏控股（1981）創52周高，見1.13元，收報1.05元，升8.25%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升31.03%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，弘海高新資源（0065）低見0.34元，收報0.36元，跌21.74%；資本界金控（0204）低見0.165元，收報0.183元，跌16.06%；PALADIN（0495）低見0.017元，收報0.021元，跌12.5%；高山企業（0616）低見0.084元，收報0.085元，跌1.16%；北大資源（0618）低見0.156元，收報0.156元，跌5.45%；智數科技集團（1159）低見0.7元，收報0.7元，跌11.39%；華油能源（1251）低見0.14元，收報0.141元，跌0.7%；中國生態旅遊（1371）低見0.171元，收報0.18元，跌10%；金石控股集團（1943）低見0.093元，收報0.098元，跌2.97%；多牛科技（1961）低見0.47元，收報0.47元，跌7.84%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.66元，收報6.68元，跌0.89%；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.129元，跌2.27%；王氏國際（0099）低見1.11元，收報1.11元，跌3.48%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，跌1.09%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；冠忠巴士集團（0306）低見1.39元，收報1.45元，無升跌；南華集團控股（0413）低見0.034元，收報0.039元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.048元，收報0.051元，升4.08%；包浩斯國際（0483）低見0.223元，收報0.223元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，經發物業（1354）創上市新高，見38元，收報37.8元，升33.1%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升31.03%；萬民好物（8217）創52周高，見0.32元，收報0.165元，升30.95%；中國文旅農業（0542）收報0.076元，升24.59%；飛道旅遊科技（8069）收報0.041元，升24.24%；開達集團（0180）收報0.345元，升21.05%；飲食天王（環球）（8619）收報0.072元，升20%；洪橋集團（8137）創52周高，見0.69元，收報0.67元，升19.64%；倩碧控股（8367）收報0.025元，升19.05%；新城市建設發展（0456）收報0.64元，升18.52%。

下跌異動股，包括，盛良物流（8292）創上市新低，見0.021元，收報0.037元，跌57.47%；宜搜科技（2550）創上市新低，見7.7元，收報8.17元，跌48.75%；保寶龍科技（1861）收報1.4元，跌24.73%；亨泰（0197）收報0.3元，跌24.05%；弘海高新資源（0065）創上市新低，見0.34元，收報0.36元，跌21.74%；上諭集團（1633）見52周低0.062元，收報0.065元，跌18.75%；香港通訊國際控股（0248）收報0.031元，跌18.42%；西王置業（2088）收報0.033元，跌17.5%；資本界金控（0204）創上市新低，見0.165元，收報0.183元，跌16.06%；國際商業結算（0147）收報0.069元，跌15.85%；中國新消費集團（8275）收報0.134元，跌15.72%。

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