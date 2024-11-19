蘭桂坊集團創辦人盛智文稱，許多投資者正積極尋求本地市場之外的機會，而東南亞更成爲香港投資者的熱門選擇。Sudara投資者可預期每年約8%至10%的投資回報率，顯著高於許多傳統的香港房產；而布吉島房產市場由於對豪華房產需求上升，年增長率達到10%至15%。

展望未來，盛智文表示，Sudara第二期開發正在籌備中，將進一步提升整體項目的價值。

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