本月初王氏港建（0532）公布王賢誌因個人原因辭任執董職務後，最新王氏港建公布，自2024年11月19日起委任主席王忠桐的女兒、王賢誌的兩位妹妹王賢慧及王賢德為公司執行董事。
現年51歲的王賢慧為王氏港建的附屬公司王氏港建集團的企業傳訊經理，該公司的成立旨在對集團成員公司進行一般管理及行政工作。
王賢慧女士自2001年8月1日起擔任王氏港建集團的企業傳訊經理，負責監督集團的內部和外部溝通以及負責公司產品和直接市場推廣材料。她亦是王氏港建執行董事張瑞燊的分居配偶。她將有權收取12萬港元的董事袍金，而根據她與王氏港建集團的服務協議，她目前有權收取年薪57.32萬元及根據公司表現收取之酌情花紅。
至於現年49歲的王賢德為王氏港建集團的內部成本主管，負責實施和審視關鍵的內部成本控制政策，提供成本數據分析，並與管理層就公司項目的定價策略、成本優先級別和價格進行磋商。
王賢德於2022年9月1日獲委任為王氏港建集團內部成本主管，她自1998年2月起擔任橙色工作室有限公司的董事，並自2022年6月起擔任紫荊體驗學習的董事。她是執行董事張瑞燊的嫂子。王賢德同樣有權收取12萬元的董事袍金，而根據她與王氏港建集團的服務協議，她目前有權收取年薪57.32萬元及根據公司表現收取之酌情花紅。
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