金山軟件（3888）公布截至今年9月底止三個月業績，股東應佔溢利4.13億元人民幣（下同），按年增13.51倍，每股基本盈利0.31元。
期內收益29.15億元，按年增加42%，其中辦公軟件及服務12.07億元，按年增加10%，主要是由於北京金山辦公軟件及其附屬的國內個人辦公訂閱業務增長；網絡遊戲及其他17.08億元，按年增長78%；主要是由於《劍網3》表現出色， 以及《劍網3無界》的成功推出提升了遊戲人氣；其他遊戲的積極營運和體驗優化。
第三季度的研發成本為8.609億元，按年增長28%，主要由於員工人數增加以支持人工智能及協作產品的開發， 以及應計績效獎金增加。
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