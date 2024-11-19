第三季經調整EBITDA按年增51.6%至13.19億元，第三季度的經調整EBITDA利潤率持平於26.4%，按年持平。集團第三季交易額按年增加2.4%，達到728億元的歷史新高。

集團第三季收入按年增加51.3%至49.92億元，當中來自交通票務服務的收入按年增20.6%至20.27億元，主要是歸因於票務量增加，加上增值產品及服務有所提升﹔而住宿業務的收入按年增長22.2%至13.78億元。

截至今年九月底的第三季，平均月付費用戶按年增加5%至4640萬人、年付費用戶按年增3.4%至2.32億人。截至九月底的十二個月期間，累計服務人次按年增19.9%至18.83億人次。

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