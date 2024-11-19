證監會公布，Sprocomm Intelligence（1401）股權高度集中。證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊，顯示其於11月7日僅得9002.2萬股或佔已發行股本的9%街貨。
查訊結果顯示，在11月7日，有26名股東合共持有5.17億股該公司股份，相當於該公司已發行股本之51.74%，同時合共有4760.4萬股或佔已發行股本之4.76% 雖於香港股東名册中登記為中央結算(代理人) 所持有，但並沒有結存於中央結算及交收系統（CCASS）。
有關股權連同由該公司兩名大股東持有之3.45億股或佔已發行股本之34.5%，相當於該公司已發行股本之91% 。因此，該公司只有9002.2萬股或佔已發行股本的9%由其他股東持有。
證監會指，在9月12日至11月6日期間，該公司股份的收市價由9月11日的3.49元上升330% 至11月6日的15元。於11月18日該公司股價收報13.36港元，較9月11日收市價3.49元上升283 %。
證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。
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