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富途第三季經調整盈利升兩成至14億

富途（FUTU）公布，截至今年9月底的第三季Non-GAAP實現淨利潤13.98億元，按年增長20.8%﹔總營收爲34.36億元，按年增29.6%。

按業務分類，2024年三季度交易佣金及手續費收入爲15.29億元，按年增51.5%；利息收⼊爲16.99億元，按年升12.9%；包括財富管理、企業服務業務等的其他收⼊爲2.09億元，按年增長52.1%。

截至期末，富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達 2,412 萬，按年增⻑14.4%；開戶客戶數達428萬，按年增長22.8%；有資產客戶總數增加至220萬，按年增長33.1%。第三季淨增有資產客戶數15.4萬，按年增長138%。期末客戶資產達6,934億元，客戶交易總額達約1.9萬億元。客戶留存率保持在98%以上的高水平。

富途控股創始⼈、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，第三季美股的持續強勁，以及季末中國資產上漲，帶動了平台交易氛圍和活躍度，富途以多元化品類賦能投資者的戰略意義凸顯。於香港，公司加大投入、持續耕耘，不斷升級港人投資體驗；於海外市場，公司著眼本地用戶，推出貼合市場需求的產品服務，幫助當地投資者解鎖投資新機遇。

期內，富途連開荃灣、旺⻆兩間實體店，並於10月開銅鑼灣新店，連同今年4月遷入一面積更⼤的金鐘新總部，線下服務點共增至五家。

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