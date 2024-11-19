中駿商管指，在11月19日中駿商管與上海中駿訂立補充協議，中駿商管已同意將9億元貸款的到期日由2024年12月底延長至2026年12月底；及修訂及補充貸款協議的若干條款。

補充協議中，該筆9億元貸款自2025年1月1日起，年利率將調整為5.5%，按實際提取金額計算應計利息。於2025年1月1日之前年利率將根據貸款協議維持在7%。

補充協議及其項下擬進行交易須待聯交所及獨立股東於股東特別大會上批准後方告生效。

中駿商管指，集團與中駿集團已建立穩定的長期業務關係，而由於中駿集團需要時間及資源應對不利市場，貸款重續將使中駿集團能夠保留其營運資金及財務資源以加強其業務運營。貸款重續將為中駿集團提供資金，以確保中駿集團可透過保留其營運資金及財務資源順利運營，並支持其持續發展。

同時，中駿商管現金狀況強健，惟其一直對投資機會保持審慎，故認為透過訂立補充協議，集團可於該貸款年期延長期間利用其閒置現金賺取更多利息收入。董事會認為該利息收入提供的潛在回報高於銀行存款或投資產品等其他可用選擇。

該貸款項下提供的額外短期至中期資金亦讓中駿集團加快其物業建築及交付進度。由於集團絕大部分的在管物業由中駿集團所開發，貸款重續將有利於集團當交付相關物業後為其提供物業管理服務的長遠發展。

此外，補充協議的條款與中駿集團以已落成物業為抵押的現有銀行貸款可資比較，現有銀行貸款期限較長，介乎四至十五年；年利率介乎3.1%至5.9%；及以中駿集團擁有的已落成物業作擔保的貸款價值比率相似。考慮到上述中駿集團的可資比較現有銀行貸款後，董事認為補充協議項下的年利率5.5%乃屬公平合理及按一般商業條款訂立，且符合市場慣例，並對集團有利。

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