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避險升溫 道指見近1個月最大跌幅 收跌120點 比特幣再創新高

美債息短升長跌，美債息差收窄，債息倒掛擴闊，金龍指數向下，道指見近1個月最大跌幅，標指、納指連升兩日。烏克蘭首次使用美制遠程飛彈襲擊俄境內目標，俄羅斯威脅做出核回應。美國暗示不會調整核姿態。澤連斯基排除了在國家主權和領土問題上讓步的可能性，敦促德國及其盟友允許烏克蘭對俄實施遠程打擊。避險情緒席捲金融市場，歐洲國防股大漲，盧布匯率跌至13個月低點。比特幣再創歷史新高，一度飈升至93,625美元，自特朗普贏得大選以來累計上漲大約40%。

個股方面，英偉達股價在公布業績前夕大漲。微軟發布簡化AI開發的軟件，以期推動雲服務增長。沃爾瑪上調年度展望，因假日季開局穩健且美國消費者需求強勁。

道瓊斯工業平均指數收跌120點，跌幅0.28%，報43268點。標普500指數收漲23點，升幅0.4%，報5916點。納斯達克綜合指數收漲195點，或1.05%，報18987點。

聯合健康跌2.15%，報577美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累77點，而英偉達升4.89%，報147.01元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.28元，升0.11%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報178.12元，升1.6%，亞馬遜(美：AMZN)收市報204.61元，升1.44%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報561.09元，升1.2%，英偉達(美：NVDA)收市報147.01元，升4.89%，微軟(美：MSFT)收市報417.79元，升0.48%，Tesla (美：TSLA)收市報346元，升2.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.45%，報500點。德國DAX指數收跌0.68%，報19060點；法國CAC 40指數跌0.67%，報7229點；英國富時100指數收跌0.13%，報8099點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.76%，報6563點。

 

美國2年期債息曾升最多0.05%，高見4.2825厘，是11月18日4.3331厘後最高。收市報4.2803厘，是11月15日後收市新高，當日報4.3033厘。

美國10年期債息曾跌最多1.77%，是11月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見4.3355厘，是11月12日4.3121厘後最低。收市報4.3962厘，是11月11日後收市新低，當日報4.3043厘。連跌2日，累計跌0.0433厘，對上一次連跌2日是11月8日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月5日。

美2年期10年期債息差曾收窄至10.077基點，是11月15日8.54基點後最窄。收市報11.16基點，是11月14日後收市最窄，當日報8.637基點。連續兩日收窄，累計2.032基點，對上一次連續兩日是11月8日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至12.51基點，是11月18日3.199基點後最闊。收市報13.063基點，是11月18日後收市最闊，當日報10.76基點。連續兩日擴闊，累計5.84基點，對上一次連跌2日是11月8日。

金龍指數曾跌最多1.33%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見6525.43點，是11月15日6464.3點後最低。收市報6563.86點，是11月15日後收市新低，當日報6502.23點。第1日陰燭。

道指曾跌最多1.04%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.47%。低見42938.87點，是11月6日42850.4點後最低。收市報43268.94點，是11月5日後收市新低，當日報42221.88點。連跌4日，累計跌689.25點，對上一次連跌4日是10月24日。

標指曾升最多0.51%，高見5923.51點，是11月14日5993.88點後最高。收市報5916.98點，是11月14日後收市新高，當日報5949.17點。連升2日，累計升46.36點，對上一次連升2日是11月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月6日。

納指曾升最多1.07%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見18992.08點，是11月14日19275.8點後最高。收市報18987.47點，是11月14日後收市新高，當日報19107.65點。連升2日，累計升307.35點，對上一次連升2日是11月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月6日。

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