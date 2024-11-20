個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.67%，折合報403.64元；阿里巴巴（9988）跌2.5%，折合報84.75元；美團（3690）跌0.25%，折合報169.91元；匯控（0005）跌0.36%，折合報72.04元；建行（0939）跌0.6%，折合報5.98元。

道期現升0.237%；標期現升0.23%；納期現升0.29%。日本東證指數現升0.32%；韓國KOSPI指數現升0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.15%。

VIX指數隔晚升4.94%或0.77點，報16.35點。

紐油現升0.33%或0.23美元，報69.39美元；布油現升0.01%或0.01美元，報73.31美元；金價現升0.24%或6.48美元，報2638.56美元；LME 銅期貨隔晚升0.16%或15美元，報9087.5美元。比特幣現升0%或0.64美元，報92306.84美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.3942厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里影業（1060）、百度（9888）、金山科技工業（0040）、德昌電機控股（0179）、快手（1024）、蔚來（9866）等

首富對首富丨農夫山泉（9633）鍾睒睒轟拼多多「頂爛市」，傷害中國產業。

小鵬汽車（9868）第三季虧損收窄至18億人幣，第四季交付量料達9.1萬輛。

金山雲（3896）第三季總收入升16%，虧損擴大至逾10億元人幣。

中駿商管（0606）重續借款9億元予母公司中駿集團。

遠東酒店實業（0037）料半年虧損擴大至2300萬元。

醫思健康（2138）盈喜，料半年多賺60%。

健倍苗苗（2161）半年多賺53%，中期息增六成每股派5.5仙。

匯豐購入3400公噸可持續航空燃油，用於國泰（0293）航班。

微博（9898）第三季多賺68.5%。

證監會：Sprocomm Intelligence（1401）股權高度集中。

同程旅行（0780）第三季經調整溢利增47%。

精優藥業（0858）發盈喜，中期料轉賺1億至1.05億元。

第四範式（6682）：首三季收入增26%。

王氏港建（0532）：委任王賢慧及王賢德為執董。

金山軟件（0388）第3季純利4.13億人幣，按年增13.5倍。

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