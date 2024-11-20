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阿里發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據

阿里巴巴（9988）公布，發行優先無擔保票據的定價，發行本金總額為26.5億美元以美元計價的優先無擔保票據，及發行本金總額為人民幣170億元以人民幣計價的優先無擔保票據。擬將票據發行所得募集資金淨額用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。

美元票據包括10億美元於2030年到期、利率為4.875%、每張票據發行價為99.838%的票據；11.5億美元於2035年到期、利率為5.250%、每張票據發行價為99.649%的票據；和5億美元於2054年到期、利率為5.625%、每張票據發行價為99.712%的票據。

人民幣票據包括人民幣84億元於2028年到期、利率為2.65%、每張票據發行價為100%的票據；人民幣50億元於2029年到期、利率為2.80%、每張票據發行價為100%的票據；人民幣25億元於2034年到期、利率為3.10%、每張票據發行價為100%的票據；和人民幣11億元於2044年到期、利率為3.50%、每張票據發行價為100%的票據。

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