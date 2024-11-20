恒指今早低開40點或0.21%，報19623點，大市成交金額19億元；國指今早低開21點或0.3%，報7061點。恒生科技指數開市報4372點，跌0.52%。上升股份比例為5.79%，下跌為4.28%，無升跌為89.91%。
藍籌12隻升，38隻下跌，32隻無升跌。金沙中國（1928）升0.51%，報19.62元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.02%，報495.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，14隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報69.1元，升4.46%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報49.6元，跌4.52%。
恒指10天線(19950.46點)跌穿50天線(19966.04點)，恒指續低於50天線。科指續高於50天線(4354.63點)。
阿里（9988）發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據。開市報84.8元，跌0.53%。
香港寬頻（1310）：收到中移動無約束力收購建議 正討論條款 今早復牌創52周高，見4.84元，開市報4.84元，升12.3%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.465元，無升跌。
百度（9888）開市報83.2元，跌0.18%。
金山科技工業（0040）無成交，報0.49元。
德昌電機控股（0179）無成交，報11.32元。
快手（1024）開市報51.6元，無升跌。
蔚來（9866）開市報37.05元，跌1.98%。
首富對首富丨農夫山泉（9633）鍾睒睒轟拼多多「頂爛市」，傷害中國產業。開市報32.1元，跌0.16%。
小鵬汽車（9868）第三季虧損收窄至18億人幣，第四季交付量料達9.1萬輛。開市報49.6元，跌4.52%。
金山雲（3896）第三季總收入升16%，虧損擴大至逾10億元人幣。開市報2.4元，跌2.83%。
中駿商管（0606）重續借款9億元予母公司中駿集團。無成交，報0.247元。
遠東酒店實業（0037）料半年虧損擴大至2300萬元。無成交，報0.52元。
醫思健康（2138）盈喜，料半年多賺60%。開市報0.59元，升5.36%。
健倍苗苗（2161）半年多賺53%，中期息增六成每股派5.5仙。開市報1.35元，無升跌。
匯豐購入3400公噸可持續航空燃油，用於國泰（0293）航班。開市報8.95元，無升跌。
微博（9898）第三季多賺68.5%。開市報69.1元，升4.46%。
證監會：Sprocomm Intelligence（1401）股權高度集中。開市報10.6元，跌14.93%。
同程旅行（0780）第三季經調整溢利增47%。開市報17.82元，升0.68%。
精優藥業（0858）發盈喜，中期料轉賺1億至1.05億元。開市報0.055元，升14.58%。
第四範式（6682）：首三季收入增26%。開市報38元，升3.83%。
王氏港建（0532）：委任王賢慧及王賢德為執董。無成交，報0.385元。
金山軟件（0388）第3季純利4.13億人幣，按年增13.5倍。開市報300元，跌0.13%。
破頂股包括，華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.53元，開市報11.53元，升0.87%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35元，開市報35元，升6.12%；博雅互動（0434）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升6.12%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.84元，開市報4.84元，升12.3%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.405元，開市報0.405元，升6.58%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升1.27%。
創52周低，壇金礦業（0621）低見0.028元，開市報0.028元，跌3.45%。
異動股
上升異動股，包括，精優藥業（0858）開市報0.055元，升14.58%；朗華國際集團（8026）開市報0.345元，升13.11%；飲食天王（環球）（8619）開市報0.081元，升12.5%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.84元，開市報4.84元，升12.3%；弘海高新資源（0065）開市報0.4元，升11.11%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.084元，升10.53%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.224元，升8.21%；濠暻科技（2440）開市報0.95元，升6.74%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.405元，開市報0.405元，升6.58%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35元，開市報35元，升6.12%；博雅互動（0434）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升6.12%。
下跌異動股，包括，SPROCOMM INTEL（1401）開市報10.6元，跌14.93%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報19.48元，跌14.75%；晨鳴紙業（1812）開市報1.46元，跌14.12%；稀鎂科技（0601）開市報0.171元，跌12.76%；中達集團控股（0139）開市報0.016元，跌5.88%；滄港鐵路（2169）開市報0.86元，跌5.49%；小鵬（9868）開市報49.6元，跌4.52%。
其他報道
港股ADR跌124點 夜期低水45點 蔚來、快手、百度等業績
避險升溫 道指見近1個月最大跌幅 收跌120點 比特幣再創新高