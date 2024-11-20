恒指今早低開40點或0.21%，報19623點，大市成交金額19億元；國指今早低開21點或0.3%，報7061點。恒生科技指數開市報4372點，跌0.52%。上升股份比例為5.79%，下跌為4.28%，無升跌為89.91%。