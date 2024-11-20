moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開40點 10天線跌穿50天線 科指跌0.5% 香港寬頻升12%

恒指今早低開40點或0.21%，報19623點，大市成交金額19億元；國指今早低開21點或0.3%，報7061點。恒生科技指數開市報4372點，跌0.52%。上升股份比例為5.79%，下跌為4.28%，無升跌為89.91%。

藍籌12隻升，38隻下跌，32隻無升跌。金沙中國（1928）升0.51%，報19.62元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.02%，報495.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，14隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報69.1元，升4.46%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報49.6元，跌4.52%。

恒指10天線(19950.46點)跌穿50天線(19966.04點)，恒指續低於50天線。科指續高於50天線(4354.63點)。

阿里（9988）發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據。開市報84.8元，跌0.53%。

香港寬頻（1310）：收到中移動無約束力收購建議 正討論條款 今早復牌創52周高，見4.84元，開市報4.84元，升12.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.465元，無升跌。

百度（9888）開市報83.2元，跌0.18%。

金山科技工業（0040）無成交，報0.49元。

德昌電機控股（0179）無成交，報11.32元。

快手（1024）開市報51.6元，無升跌。

蔚來（9866）開市報37.05元，跌1.98%。

首富對首富丨農夫山泉（9633）鍾睒睒轟拼多多「頂爛市」，傷害中國產業。開市報32.1元，跌0.16%。

小鵬汽車（9868）第三季虧損收窄至18億人幣，第四季交付量料達9.1萬輛。開市報49.6元，跌4.52%。

金山雲（3896）第三季總收入升16%，虧損擴大至逾10億元人幣。開市報2.4元，跌2.83%。

中駿商管（0606）重續借款9億元予母公司中駿集團。無成交，報0.247元。

遠東酒店實業（0037）料半年虧損擴大至2300萬元。無成交，報0.52元。

醫思健康（2138）盈喜，料半年多賺60%。開市報0.59元，升5.36%。

健倍苗苗（2161）半年多賺53%，中期息增六成每股派5.5仙。開市報1.35元，無升跌。

匯豐購入3400公噸可持續航空燃油，用於國泰（0293）航班。開市報8.95元，無升跌。

微博（9898）第三季多賺68.5%。開市報69.1元，升4.46%。

證監會：Sprocomm Intelligence（1401）股權高度集中。開市報10.6元，跌14.93%。

同程旅行（0780）第三季經調整溢利增47%。開市報17.82元，升0.68%。

精優藥業（0858）發盈喜，中期料轉賺1億至1.05億元。開市報0.055元，升14.58%。

第四範式（6682）：首三季收入增26%。開市報38元，升3.83%。

王氏港建（0532）：委任王賢慧及王賢德為執董。無成交，報0.385元。

金山軟件（0388）第3季純利4.13億人幣，按年增13.5倍。開市報300元，跌0.13%。

破頂股表現

破頂股包括，華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.53元，開市報11.53元，升0.87%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35元，開市報35元，升6.12%；博雅互動（0434）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升6.12%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.84元，開市報4.84元，升12.3%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.405元，開市報0.405元，升6.58%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升1.27%。

破底股方面

創52周低，壇金礦業（0621）低見0.028元，開市報0.028元，跌3.45%。

異動股

上升異動股，包括，精優藥業（0858）開市報0.055元，升14.58%；朗華國際集團（8026）開市報0.345元，升13.11%；飲食天王（環球）（8619）開市報0.081元，升12.5%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.84元，開市報4.84元，升12.3%；弘海高新資源（0065）開市報0.4元，升11.11%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.084元，升10.53%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.224元，升8.21%；濠暻科技（2440）開市報0.95元，升6.74%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.405元，開市報0.405元，升6.58%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35元，開市報35元，升6.12%；博雅互動（0434）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升6.12%。

下跌異動股，包括，SPROCOMM INTEL（1401）開市報10.6元，跌14.93%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報19.48元，跌14.75%；晨鳴紙業（1812）開市報1.46元，跌14.12%；稀鎂科技（0601）開市報0.171元，跌12.76%；中達集團控股（0139）開市報0.016元，跌5.88%；滄港鐵路（2169）開市報0.86元，跌5.49%；小鵬（9868）開市報49.6元，跌4.52%。

 

其他報道

阿里發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據

香港寬頻：收到中移動無約束力收購建議 正討論條款 今早復牌

港股ADR跌124點 夜期低水45點 蔚來、快手、百度等業績

避險升溫 道指見近1個月最大跌幅 收跌120點 比特幣再創新高

北水增持農行 減持盈富