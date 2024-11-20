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道富：繼看好美股 消費能源國防有投資機會

美股過去兩年累升不少，有意見認為估值昂貴而且上升集中於個別科技股，不過道富環球投資管理總裁兼首席執行官洪亦心指出，美股市值對盈利增長比率為1.5倍低於歷史平均，單計科技股神奇七俠亦只是1.7倍，認為這些公司盈利增長還會持續，她繼續看好美股表現。

展望2025年，洪亦心認為通脹軟着陸路徑可以持續，亦對全球成長保持樂觀，主要央行已經開始放鬆貨幣政策，並預期內地會推出更多刺激措施，降低經濟下行風險，確保經濟增長達到5%增長，此外美國儲蓄率接近 5%，科技企業帶動美股盈利持續成長，相信股市仍有上升機會。

道富看好增持股票，特別是美股，歐股由於居民有過剩儲蓄，亦認為有一些上升空間。日股則是橫向市場，關注成長和通膨能否持續。中期而言，如果美國政策推高通脹，或會見到經濟疲弱，新興市場和固定收入工具將走強，該行更關注主權債務，期限而言偏好中短期債務。

特朗普當選美國總統，她認為去監管主題會有利於消費股、銀行和金融股，國防股的需求會增加，美國專注於化石能源的能源股都會有投資機會，特別是1月特朗普上台後的政策。聯儲局減息方面，洪亦心預期12月再減息一次後，對明年減息的預期由原來減5次調低至減3次，到3.5厘至3.75厘區間，現時美國勞動市場處於不錯的平衡狀態，只有大約50萬個工作崗位的差距，即正在招聘的崗位與正在找工作的人的差距，與疫情初期的約600萬已經大幅下降了，因此不太可能預期增加通脹太多。

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