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Chrome估值至少150至200億美元

彭博社報道，如果法官同意美國司法部提出的強迫Alphabet Inc.(美：GOOGL)出售Chrome瀏覽器業務的提議，那麼該項業務的售價可能高達200億美元，也將是這家全球科技巨頭遭受的一次歷史性沉重打擊。早前彭博社引述消息指，司法部將請求8月份裁定Google非法壟斷搜索市場的法官要求Google採取與其人工智能業務和安卓智慧手機作業系統相關的措施。

彭博社行業研究分析師Mandeep Singh表示，如果出售得以推進，那麼鑒於有超過30億月活躍用戶，Chrome將價值「至少150至200億美元」。

Google負責監管事務的副總裁Lee-Anne Mulholland表示，美國司法部「繼續推進激進議程，遠遠超出了本案法律問題範疇」。她補充道，「政府以這些方式監管，反而會在最需要它的時候損害消費者、開發者和美國的技術領導地位」。

美國司法部不予置評。

報道引述消息指，反壟斷執法機構希望法官下令Google出售全球使用最廣泛的瀏覽器Chrome，因為它是許多人使用搜索引擎的關鍵接入點。根據網絡流量分析服務公司StatCounter的數據，Chrome瀏覽器在美國佔據約61%的市場佔有率。

美國政府檢察官為籌劃這項建議，過去三個月會見了數十家公司。報道引述消息指，各州仍在考慮增加一些提案，一些細節可能會發生變化。報道引述消息指，反壟斷官員放棄了更為嚴苛的一個選項，即迫使Google出售安卓。

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