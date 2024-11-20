證監會行政總裁梁鳳儀今日在國際金融領袖投資峰會致辭時指出，投資市場出現幾種變革力量，首先是創新科技正引領金融業進入無盡可能的藍海，程式交易、機器學習和AI模型推動下，前、中及後台正經歷變革，包括銷售、研究、客戶服務和合規的職能。此外，代幣化技術讓傳統金融產品的所有主要發行、轉讓、擁有權和紀錄備存，都能以「原子」速度在區塊鏈上完成。
她又指，被動型基金相對於主動型基金的崛起仍在持續。過去九年被動型基金較主動型基金吸引更多資金流入，今年美國被動型共同基金的總資產亦首次超過主動型基金。
此外，銀行業相對更受規管的情況，私人資本市場錄得迅速增長。她認為，私人信貸作為企業和較長期投資項目的另一項融資選擇值得支持，但前提是要有足夠的透明度及流動性風險管理，以及更充分的數據匯報。
她強調，市場正處於一個多變的時代，地緣政局和特朗普2.0之下，過去數年的供應鏈中斷、貿易糾紛及軍事衝突等現象並不反常，不確定性和市場動盪已成為新常態。
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