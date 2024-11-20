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恒指半日跌22點 波幅、成交收窄 香港寬頻升4.6%

俄烏局勢升級，比特幣隔晚創新高，美債息續升，日股、台股下跌，A股、韓股上升，恒指反覆下跌，科指暫連升4日。市場觀望，半日成交604億元，較昨日午市降4.5%，恒指半日波幅166點，兩個月最少。香港寬頻（1310）復牌，曾升最多14.62%，創1年最大升幅及新高，半日僅升4.6%。

恒指今早低開40點，高位升79點，低位跌87點，高低波幅167點。上升股份比例為27.06%，下跌為24.2%，無升跌為48.73%。

恒指半日跌22點或0.12%，報19641點，大市成交金額604億元；國指跌16點或0.23%，報7065點。恒生科技指數收報4396點，升0.03%。

藍籌股成交金額225.57億元，佔大市成交37.34%；科指成份股成交金額159.07億元，佔大市成交26.33%；國指成份股成交金額199.66億元，佔大市成交33.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.13億元人民幣，相當於約0.14億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12%，至110.34億元，佔大市成交18.24%。牛熊證成交金額57.25億元，減少12.5%；窩輪成交金額53.09億元，減少11.45%。

藍籌43隻升，34隻下跌，5隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.43%，收報17.92元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.65%，收報27.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報31.8元，升8.9%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報36.45元，跌3.57%。

恒指10天線(19952.23點)跌穿50天線(19966.39點)。科指上試10天線(4468.93點)，續高於50天線(4355.11點)。

北水南下合計淨流入25.63億元，較上日增加29.92%，連續第5日流入，累計流入386.64億元，對上一次連續5日淨流入是11月6日。北水本月累計流入903.53億元，按月增加7.8%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

農夫山泉（9633）創始人鐘睒睒稱永遠不會做直播帶貨 強調資金都在國內。收報31.85元，跌0.93%。

阿里（9988）發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據。收報84.05元，跌1.41%。

香港寬頻（1310）：收到中移動無約束力收購建議 正討論條款 今早復牌創52周高，見4.94元，收報4.51元，升4.64%。香港寬頻曾升最多14.62%，是2023年11月3日後最大升幅，當日升幅為23.97%。高見4.94元，是2023年6月19日4.97元後最高。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.475元，升2.15%。

百度（9888）收報83.7元，升0.42%。

金山科技工業（0040）收報0.49元，無升跌。

德昌電機控股（0179）收報11.34元，升0.18%。

快手（1024）收報52.45元，升1.65%。

蔚來（9866）收報36.45元，跌3.57%。

首富對首富丨農夫山泉（9633）鍾睒睒轟拼多多「頂爛市」，傷害中國產業。收報31.85元，跌0.93%。

小鵬汽車（9868）第三季虧損收窄至18億人幣，第四季交付量料達9.1萬輛。收報51.2元，跌1.44%。

金山雲（3896）第三季總收入升16%，虧損擴大至逾10億元人幣。創52周高，見3.12元，收報3.01元，升21.86%。

中駿商管（0606）重續借款9億元予母公司中駿集團。收報0.247元，無升跌。

遠東酒店實業（0037）料半年虧損擴大至2300萬元。收報0.53元，升1.92%。

醫思健康（2138）盈喜，料半年多賺60%。收報0.68元，升21.43%。

健倍苗苗（2161）半年多賺53%，中期息增六成每股派5.5仙。創52周高，見1.38元，收報1.34元，跌0.74%。

匯豐購入3400公噸可持續航空燃油，用於國泰（0293）航班。收報8.95元，無升跌。

微博（9898）第三季多賺68.5%。收報71.4元，升7.94%。

證監會：Sprocomm Intelligence（1401）股權高度集中。見52周低1.07元，收報1.69元，跌86.44%。

同程旅行（0780）第三季經調整溢利增47%。收報18.26元，升3.16%。

精優藥業（0858）發盈喜，中期料轉賺1億至1.05億元。創52周高，見0.074元，收報0.06元，升25%。

第四範式（6682）：首三季收入增26%。收報41.3元，升12.84%。

王氏港建（0532）：委任王賢慧及王賢德為執董。收報0.385元，無升跌。

金山軟件（0388）第3季純利4.13億人幣，按年增13.5倍。收報299.6元，跌0.27%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見60.35元，收報60.35元，升9.43%；經發物業（1354）創上市新高，見40.5元，收報40.5元，升7.14%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.29元，收報8.94元，跌1.65%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.53元，收報11.48元，升0.44%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.88元，收報19.88元，升2.58%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35元，收報32.98元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1077.45元，收報1076.95元，跌0%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.52元，收報11.51元，升0.26%；萬洲（0288）創52周高，見6.48元，收報6.43元，升1.42%；首佳科技（0103）創52周高，見0.395元，收報0.38元，升1.33%；萬洲國際（0288）創52周高，見6.48元，收報6.43元，升1.42%；博雅互動（0434）創52周高，見3.64元，收報3.48元，升1.46%；長城天下（0524）創52周高，見0.47元，收報0.25元，升8.7%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.34元，無升跌；世界（集團）（0713）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升18.28%；建發新勝（0731）創52周高，見0.265元，收報0.25元，升4.17%；精優藥業（0858）創52周高，見0.074元，收報0.06元，升25%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.94元，收報4.51元，升4.64%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.48元，收報6.43元，升1.42%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.51元，收報7.59元，跌0.13%；晨鳴紙業（1812）低見1.19元，收報1.27元，跌25.29%；弘海高新資源（0065）低見0.3元，收報0.32元，跌11.11%；亨泰（0197）低見0.12元，收報0.265元，跌11.67%；中能控股（0228）低見0.057元，收報0.059元，跌1.67%；北大資源（0618）低見0.146元，收報0.148元，跌5.13%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.18元，收報0.183元，跌6.15%；中木國際（1822）低見0.154元，收報0.165元，跌18.32%；百威亞太（1876）低見7.51元，收報7.59元，跌0.13%；佰達國際控股（1949）低見0.093元，收報0.097元，跌3%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，結好控股（0064）低見0.127元，收報0.127元，跌1.55%；新興光學（0125）低見0.415元，收報0.415元，跌8.79%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；力寶（0226）低見0.67元，收報0.74元，跌3.9%；中發展控股（0475）低見0.43元，收報0.43元，跌24.56%；壇金礦業（0621）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；首程控股（0697）低見0.99元，收報1元，跌0.99%；CNT GROUP（0701）低見0.231元，收報0.25元，跌1.96%；萊爾斯丹（0738）低見0.295元，收報0.295元，跌3.28%。

異動股

上升異動股，包括，民信國際控股（8456）收報0.073元，升37.74%；匯量科技（1860）創52周高，見8.44元，收報8.3元，升36.29%；世紀聯合控股（1959）收報0.4元，升31.15%；卡撒天嬌（2223）收報0.395元，升29.51%；精優藥業（0858）創52周高，見0.074元，收報0.06元，升25%；宜搜科技（2550）創上市新低，見7.62元，收報10.08元，升23.38%；奧克斯國際（2080）收報0.203元，升23.03%；金山雲（3896）創52周高，見3.12元，收報3.01元，升21.86%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.335元，升21.82%；醫思健康（2138）收報0.68元，升21.43%；皇冠環球集團（0727）收報0.115元，升19.79%。

下跌異動股，包括，SPROCOMM INTEL（1401）見52周低1.07元，收報1.69元，跌86.44%；晨鳴紙業（1812）創上市新低，見1.19元，收報1.27元，跌25.29%；中發展控股（0475）見52周低0.43元，收報0.43元，跌24.56%；稀鎂科技（0601）收報0.155元，跌20.92%；應星控股（1440）收報13.42元，跌20.31%；環球數碼創意（8271）收報0.067元，跌20.24%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報18.56元，跌18.77%；神通機器人教育（8206）收報0.031元，跌18.42%；中木國際（1822）創上市新低，見0.154元，收報0.165元，跌18.32%；盛源控股（0851）見52周低0.18元，收報0.197元，跌17.92%。

 

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