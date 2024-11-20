Chris Gradel指現時大多數投資者仍在觀望，等待經濟的發展。他們認為政府繼續支持經濟非常重要，並且經濟正在復蘇的跡象非常好，但需要保持動力，因為復蘇仍然脆弱。投資者希望看到IPO市場重新開放，併購再次啟動，昨日中證監主席吳清表示，他們正在努力實現這一目標，他認為需要這種活力。

除此以外，Chris Gradel指有一類投資者完全不考慮中國，主要是受地緣政治影響。雖然令人遺憾的，但這可能在短期內不會改變。另一類則是積極參與者，中東是其中最大的一部分，他們認為目前中國有很多價值存在，而且美國也不再是中東石油的大客戶，希望保持中立，他們在中國和東亞的配置不足，有強大的資金流入。

9月以太盟為首的投資者入股萬達旗下商場控股公司，獲得500間內地商場控制權，Chris Gradel指作為一家區域性公司，他們不斷在整個區域內尋找最佳機會。中國市場龐大，總有投資機會，最近在內地最活躍的領域是股票、對冲股票多空策略。在內地收購領域，他們認為估值合理，融資價格合理，可以以非常合理的價格購買現金流。他認為該收購認為這是一個很好的業務，因為現金流非常可預測，都是大眾市場的購物中心，周末會帶著家人來這裡消費和娛樂，是很好的交易。

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