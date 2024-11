Alobeidli於2020年完成穆罕默德·本·拉希德領導力發展中心(MBRCLD) 「具影響力的領袖項目」,圖為阿拉伯聯合大公國副總統兼總理與杜拜酋長,穆罕默德・本・拉希德・阿勒馬克圖姆殿下(His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai)與參與者合照。(圖片來源︰Government of Dubai Media Office)