奧園在公布獲得中東金主入股後，股價升過一倍半，炒風熾熱。但查實整單交易及這位中東金主背景均非常神秘，除了並無公開郭梓文轉讓股份的代價詳情，就連簡單的Alobeidli入股原因、對奧園往後的影響等等均未有交代。

至於出手打救奧園的Alobeidli背景亦非常隱秘，不少近期似乎已在內地現出真身！事關近期花生友發現，內地中國科學院的直屬研究單位「中國科學院廣州能源研究所」的官方網站在11月13日發布文章，指在11月4日下午，阿聯酋MAGNUVEST投資公司首席技術官Mohamed Obaid一行到訪廣州能源所，獲介紹該所的研究方向，重點介紹了「一帶一路」綠色低碳發展、政策交流等，又指該所希望通過與阿聯酋MAGNUVEST 投資公司開展深入交流，尋求在中東更多的氣候政策交流、碳資產開發機會。

而Mohamed Obaid表示希望通過阿聯酋MAGNUVEST投資公司平台繼續與廣州能源所保持溝通，在「雙碳」領域投資規劃、科技成果轉化等方面加大合作力度，推動雙方互利共贏。

據奧園在上述的股權交易公告中，正正提及過Alobeidli自2023年以來擔任Magnuvest Investment的總經理，仲參與阿聯酋多個房地產項目，又是M5 Telecom及M5 Consultancy行政總裁等。

不過，由於有關Alobeidli的公開資料少之又少，唔少內地傳媒同花生友一樣，都認為Alobeidli未必在投資界非常出名。

加上，花生友看過相信屬於Alobeidli的商務社群網站及部分聲稱其創辦或任職的公司，大多顯示這批公司規模多是10人內，關注人數更僅得幾人。而據稱他任職Magnuvest Investment的官方網站亦似乎僅得一頁內容，網站亦似近年創建。

不過，被內媒稱為「中東學霸」的Alobeidli在平台自我介紹獲得4個碩士學位等，花生友亦查過Alobeidli確實於2020年完成穆罕默德·本·拉希德領導力發展中心(MBRCLD) 「具影響力的領袖項目」。

在一切資料背景疑幻似真下，今次中科院科學院廣州能源研究所的文章附圖，似乎成為了大家瞭解這位中東金主的契機。

雖然文章附上的圖片比較模糊，但確實與奧園公佈的Alobeidli照片有幾分相似。若Alobeidli參觀中國科學院廣州能源研究所屬實，除了相信是坊間首次見識到奧園的中東「金主爸爸」真身，亦令人關注這位金主是否真的要打救奧園，還是只是一切只是資本操作？他今次來到廣州所謂何事，又有否與奧園管理層會面，或作進一步的洽商，會否有助奧園債務重組等等？

而距離Alobeidli訪問廣州至今已逾半月，奧園仍未發聲，又是有何原因？相信一切都要等待奧園解答啦。

文：中環牌花生

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