moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財經花生丨奧園神秘中東金主現身廣州 參觀中科院旗下能源研究所

近年中東的「金主爸爸」們不時抄底中資企業，好似中國恒大（3333）旗下恒大汽車（0708）就曾試圖引入中東資金，去年杜拜阿里王子來港設家辦的風波亦引起軒然大波。而早排有隻內房奧園（3883）都引入了中東「金主爸爸」Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli作為戰投，仲取代了廣東幫郭梓文成為公司單一最大股東兼主席。

奧園在公布獲得中東金主入股後，股價升過一倍半，炒風熾熱。但查實整單交易及這位中東金主背景均非常神秘，除了並無公開郭梓文轉讓股份的代價詳情，就連簡單的Alobeidli入股原因、對奧園往後的影響等等均未有交代。

至於出手打救奧園的Alobeidli背景亦非常隱秘，不少近期似乎已在內地現出真身！事關近期花生友發現，內地中國科學院的直屬研究單位「中國科學院廣州能源研究所」的官方網站在11月13日發布文章，指在11月4日下午，阿聯酋MAGNUVEST投資公司首席技術官Mohamed Obaid一行到訪廣州能源所，獲介紹該所的研究方向，重點介紹了「一帶一路」綠色低碳發展、政策交流等，又指該所希望通過與阿聯酋MAGNUVEST 投資公司開展深入交流，尋求在中東更多的氣候政策交流、碳資產開發機會。

而Mohamed Obaid表示希望通過阿聯酋MAGNUVEST投資公司平台繼續與廣州能源所保持溝通，在「雙碳」領域投資規劃、科技成果轉化等方面加大合作力度，推動雙方互利共贏。

據奧園在上述的股權交易公告中，正正提及過Alobeidli自2023年以來擔任Magnuvest Investment的總經理，仲參與阿聯酋多個房地產項目，又是M5 Telecom及M5 Consultancy行政總裁等。

不過，由於有關Alobeidli的公開資料少之又少，唔少內地傳媒同花生友一樣，都認為Alobeidli未必在投資界非常出名。

加上，花生友看過相信屬於Alobeidli的商務社群網站及部分聲稱其創辦或任職的公司，大多顯示這批公司規模多是10人內，關注人數更僅得幾人。而據稱他任職Magnuvest Investment的官方網站亦似乎僅得一頁內容，網站亦似近年創建。

不過，被內媒稱為「中東學霸」的Alobeidli在平台自我介紹獲得4個碩士學位等，花生友亦查過Alobeidli確實於2020年完成穆罕默德·本·拉希德領導力發展中心(MBRCLD) 「具影響力的領袖項目」。

 

在一切資料背景疑幻似真下，今次中科院科學院廣州能源研究所的文章附圖，似乎成為了大家瞭解這位中東金主的契機。

雖然文章附上的圖片比較模糊，但確實與奧園公佈的Alobeidli照片有幾分相似。若Alobeidli參觀中國科學院廣州能源研究所屬實，除了相信是坊間首次見識到奧園的中東「金主爸爸」真身，亦令人關注這位金主是否真的要打救奧園，還是只是一切只是資本操作？他今次來到廣州所謂何事，又有否與奧園管理層會面，或作進一步的洽商，會否有助奧園債務重組等等？

而距離Alobeidli訪問廣州至今已逾半月，奧園仍未發聲，又是有何原因？相信一切都要等待奧園解答啦。

文：中環牌花生

其他報道

滬深三大指數連升兩個交易日 兩市合共成交額1.61萬億人幣

中國10月用電量增速為年內最低

【有片：投資王道】倘特朗普實行緊縮政策 市場或出現震盪

太盟Chris Gradel：大多數投資者對中國資產仍採觀望態度

橋水Bob Prince：美通脹或難回到2%

【有片：埋身擊】不應過分看淡A股 料後市有望延續升勢

Bob Prince被爆料在港買豪宅 「因為老婆鍾意」

日本米價創新高 Sukiya牛丼年內再度加價

半日沽空金額減3% 南方恒生科技減22%

恒指半日跌22點 波幅、成交收窄 香港寬頻升4.6%

壽司郎將軍澳三分店推限定優惠 堂食滿150元或以上可獲贈文件夾乙個

Seven & i 創始家族據報希望年結前完成私有化

恒大附屬清盤呈請聆訊押後至12月18日

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 貨幣總結餘減少

Chrome估值至少150至200億美元

寧德時代磋商在歐洲建立電池回收業務

微軟發布新軟件 簡化AI開發

鐘睒睒稱永遠不會做直播帶貨 強調資金都在國內

道富：繼看好美股 消費能源國防有投資機會

九源基因招股 入場費2537.33元

日本10月出口、進口均勝預期 

前里奇蒙聯儲高管就內幕交易認罪

1年期、5年期LPR報價維持不變 符市場預期