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恒指收市升41點 成交、波幅兩個月最少 科指升0.4%

大市缺乏方向，成交、恒指波幅齊見兩個月最少。俄烏局勢升級，比特幣隔晚創新高，美債息續升，不過市場避險情緒短暫，美期上升，市場觀望英偉達業績，日股、台股、韓股下跌，A股、港股反覆上升，恒指10天線(19958.62點)跌穿50天線(19967.67點)。

恒指今早低開40點，高位升89點，低位跌87點，高低波幅177點，是9月11日後最窄，當日報160點。上升股份比例為34.34%，下跌為28.93%，無升跌為36.71%。

恒指收市升41點或0.21%，報19705點，大市成交金額1146億元，較上日減少5.99%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指升8點或0.12%，報7090點。恒生科技指數收報4413點，升0.41%。

藍籌股成交金額490.76億元，佔大市成交42.82%；科指成份股成交金額329.73億元，佔大市成交28.77%；國指成份股成交金額434.09億元，佔大市成交37.87%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.9%，至121.74億元，佔大市成交10.61%。牛熊證成交金額64.34億元，減少1.66%；窩輪成交金額57.39億元，減少4.26%。

藍籌50隻升，28隻下跌，4隻無升跌。申洲國際（2313）升6.14%，收報61.35元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.06%，收報13.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報31.95元，升9.42%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報36.4元，跌3.7%。

恒指10天線(19958.62點)跌穿50天線(19967.67點)。科指上試10天線(4470.6點)，曾下試50天線(4355.45點)。

北水南下合計淨流入55.71億元，較上日增加182.43%，淨流入金額是11月18日135.51億元後最多。連續第5日流入，累計流入416.73億元，對上一次連續5日淨流入是11月6日。北水本月累計流入933.62億元，按月增加11.39%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

午後消息股表現

財經花生丨奧園（3883）神秘中東金主現身廣州 參觀中科院旗下能源研究所。收報0.305元，跌4.69%。

今早及隔晚消息股表現

農夫山泉（9633）創始人鐘睒睒稱永遠不會做直播帶貨 強調資金都在國內。收報31.55元，跌1.87%。

阿里（9988）發行26.5億美元及170億元人民幣優先無擔保票據。收報84.75元，跌0.59%。

香港寬頻（1310）：收到中移動無約束力收購建議 正討論條款 今早復牌創52周高，見4.94元，收報4.6元，升6.73%。曾升最多14.62%，是2023年11月3日後最大升幅，當日升幅為23.97%。高見4.94元，是2023年6月19日4.97元後最高。收市報4.6元，是2023年6月21日後收市新高，當日報4.61元。連升6日，累計升0.29元，對上一次連升6日是9月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月7日。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.475元，升2.15%。

百度（9888）收報84元，升0.78%。

金山科技工業（0040）收報0.495元，升1.02%。

德昌電機控股（0179）收報11.34元，升0.18%。

快手（1024）收報52.55元，升1.84%。

蔚來（9866）收報36.4元，跌3.7%。

首富對首富丨農夫山泉（9633）鍾睒睒轟拼多多「頂爛市」，傷害中國產業。收報31.55元，跌1.87%。

小鵬汽車（9868）第三季虧損收窄至18億人幣，第四季交付量料達9.1萬輛。收報50.35元，跌3.08%。

金山雲（3896）第三季總收入升16%，虧損擴大至逾10億元人幣。創52周高，見3.4元，收報3.13元，升26.72%。

中駿商管（0606）重續借款9億元予母公司中駿集團。收報0.25元，升1.21%。

遠東酒店實業（0037）料半年虧損擴大至2300萬元。收報0.52元，無升跌。

醫思健康（2138）盈喜，料半年多賺60%。收報0.78元，升39.29%。

健倍苗苗（2161）半年多賺53%，中期息增六成每股派5.5仙。創52周高，見1.42元，收報1.4元，升3.7%。

匯豐購入3400公噸可持續航空燃油，用於國泰（0293）航班。收報8.98元，升0.34%。

微博（9898）第三季多賺68.5%。收報71.35元，升7.86%。

證監會：Sprocomm Intelligence（1401）股權高度集中。見52周低1.07元，收報1.5元，跌87.96%。

同程旅行（0780）第三季經調整溢利增47%。收報18.32元，升3.5%。

精優藥業（0858）發盈喜，中期料轉賺1億至1.05億元。創52周高，見0.074元，收報0.061元，升27.08%。

第四範式（6682）：首三季收入增26%。收報43.8元，升19.67%。

王氏港建（0532）：委任王賢慧及王賢德為執董。收報0.385元，無升跌。

金山軟件（0388）第3季純利4.13億人幣，按年增13.5倍。收報301.4元，升0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見60.35元，收報58.55元，升6.17%；經發物業（1354）創上市新高，見41.55元，收報41.25元，升9.13%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.29元，收報9.06元，跌0.33%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.64元，收報1.62元，升9.46%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.63元，收報11.63元，升1.75%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.88元，收報19.88元，升2.58%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35元，收報33.36元，升1.15%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1077.45元，收報1077.45元，升0.04%；Ａ都會ＷＥＢ３（3426）創上市新高，見9.115元，收報9.115元，升1.05%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.6元，收報11.6元，升1.05%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見9.265元，收報9.265元，升1.37%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.486元，收報1.486元，升1.23%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.2元，收報568.2元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1074.3元，收報1074.3元，升0.02%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.488元，收報1.488元，升1.22%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見10.77元，收報10.77元，升1.32%；萬洲（0288）創52周高，見6.48元，收報6.43元，升1.42%；首佳科技（0103）創52周高，見0.4元，收報0.385元，升2.67%；萬洲國際（0288）創52周高，見6.48元，收報6.43元，升1.42%；博雅互動（0434）創52周高，見3.79元，收報3.7元，升7.87%；長城天下（0524）創52周高，見0.47元，收報0.275元，升19.57%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.34元，無升跌；中國唐商（0674）創52周高，見0.198元，收報0.196元，升3.16%；世界（集團）（0713）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升16.13%；建發新勝（0731）創52周高，見0.265元，收報0.249元，升3.75%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.48元，收報6.43元，升1.42%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.51元，收報7.56元，跌0.53%；晨鳴紙業（1812）低見1.19元，收報1.31元，跌22.94%；弘海高新資源（0065）低見0.3元，收報0.325元，跌9.72%；亨泰（0197）低見0.12元，收報0.25元，跌16.67%；中能控股（0228）低見0.057元，收報0.06元，無升跌；北大資源（0618）低見0.146元，收報0.147元，跌5.77%；中國水業集團（1129）低見0.046元，收報0.052元，跌1.89%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.171元，收報0.177元，跌9.23%；中國生態旅遊（1371）低見0.16元，收報0.16元，跌11.11%；中國碳中和（1372）低見0.249元，收報0.25元，跌7.41%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.64元，收報6.65元，跌0.45%；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.128元，跌0.78%；王氏國際（0099）低見1.11元，收報1.11元，無升跌；新興光學（0125）低見0.415元，收報0.45元，跌1.1%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；力寶（0226）低見0.67元，收報0.76元，跌1.3%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；冠忠巴士集團（0306）低見1.37元，收報1.4元，跌3.45%；中發展控股（0475）低見0.43元，收報0.54元，跌5.26%；包浩斯國際（0483）低見0.223元，收報0.223元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，來凱醫藥－Ｂ（2105）收報15.72元，升48.3%；醫思健康（2138）收報0.78元，升39.29%；匯量科技（1860）創52周高，見8.82元，收報8.37元，升37.44%；泰達生物（8189）創52周高，見0.33元，收報0.31元，升35.96%；中國科技產業集團（8111）創52周高，見0.178元，收報0.178元，升28.99%；世紀聯合控股（1959）收報0.39元，升27.87%；精優藥業（0858）創52周高，見0.074元，收報0.061元，升27.08%；金山雲（3896）創52周高，見3.4元，收報3.13元，升26.72%；卡撒天嬌（2223）收報0.385元，升26.23%；西王置業（2088）收報0.041元，升24.24%；基地錦標集團（8460）收報0.078元，升23.81%。

下跌異動股，包括，SPROCOMM INTEL（1401）見52周低1.07元，收報1.5元，跌87.96%；大森控股（1580）見52周低0.091元，收報0.092元，跌24.59%；稀鎂科技（0601）收報0.148元，跌24.49%；奇士達（6918）收報0.144元，跌23.81%；北京體育文化（1803）收報0.087元，跌23.68%；晨鳴紙業（1812）創上市新低，見1.19元，收報1.31元，跌22.94%；倩碧控股（8367）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌20%；環球數碼創意（8271）收報0.068元，跌19.05%；三愛健康集團（1889）收報0.415元，跌18.63%；中木國際（1822）創上市新低，見0.154元，收報0.165元，跌18.32%。

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