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快手第三季多賺50% 首三季增3倍

快手（1024）公布，第三季多賺50%至32.7億元人民幣(下同)，好過預期的31.5億元；調整後淨利潤39.5億元，按年增24%，勝預期的39.1億元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤55.8億元，按年增12%，勝預期的55.4億元；收入311.3億元，按年增11%，符預期的310.3億元。

第三季線上營銷服務收入176.3億元，按年增20%，略低過預期的176.4億元；直播收入93.4億元，按年跌3.9%，高過預期的92.1億元；其他服務收入41.6億元，按年增18%，略低過預期的41.7億元。

第三季毛利率54.3%，高過上年同期的51.7%，及市場預期的53.9%；研發支出31.0億元，高過預期的29.5億元。平均月活躍用戶7.1億，按年增4.3%，略高過預期的7億。銷售費用103.6億元，按年增16%，略高過預期的103.5億元。

首三季多賺308%，至淨利潤113.7億元，調整後淨利潤增120.3%，至130.2億元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤179.0億元，按年增59%。收入915.1億元，按年增13%。

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