第三季線上營銷服務收入176.3億元，按年增20%，略低過預期的176.4億元；直播收入93.4億元，按年跌3.9%，高過預期的92.1億元；其他服務收入41.6億元，按年增18%，略低過預期的41.7億元。

第三季毛利率54.3%，高過上年同期的51.7%，及市場預期的53.9%；研發支出31.0億元，高過預期的29.5億元。平均月活躍用戶7.1億，按年增4.3%，略高過預期的7億。銷售費用103.6億元，按年增16%，略高過預期的103.5億元。

首三季多賺308%，至淨利潤113.7億元，調整後淨利潤增120.3%，至130.2億元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤179.0億元，按年增59%。收入915.1億元，按年增13%。

其他報道

據報馬斯克「政府效率部」研開發免費報稅APP

港鐵失倫敦「伊利沙伯綫」營運權 今年上半年收入近15億

全日沽空金額減2% 騰訊沽空增43%

恒指收市升41點 成交、波幅兩個月最少 科指升0.4%

傳青海麗豪考慮在港IPO

香港浪潮雲落戶數碼港 建設香港算力集群基礎設施

財經花生丨奧園神秘中東金主現身廣州 參觀中科院旗下能源研究所

滬深三大指數連升兩個交易日 兩市合共成交額1.61萬億人幣

中國10月用電量增速為年內最低

【有片：投資王道】倘特朗普實行緊縮政策 市場或出現震盪

太盟Chris Gradel：大多數投資者對中國資產仍採觀望態度

橋水Bob Prince：美通脹或難回到2%

【有片：埋身擊】不應過分看淡A股 料後市有望延續升勢