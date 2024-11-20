文章日期：2024年11月20日 16:56
深圳控股（0604）公布，主席兼執董呂華已屆退休年齡，退任董事會主席及公司執董，即日（十一月二十日）起生效。呂華亦不再擔任公司授權代表及公司提名委員會成員。
董事會亦宣佈公司執董及總裁王昱文代行董事會主席，即日起生效，直至公司新董事會主席獲委任為止。
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