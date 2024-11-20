內地近期推出一系列刺激經濟措施，高瓴投資創始人兼董事長張磊相信，近期有不少好消息，相會當局將有更多階段的刺激措施推出。他指自己是由下而上（bottom-up，即着重公司基本因素多於宏觀環境）的投資者，近乎所有最佳的生意都在最困難的環境中誕生，例如千禧年網絡泡沬後出現的AWS（亞馬遜網路服務）、金融海嘯後出現的iPhone等。內地作為龐大的經濟體，企業家有驅動力、有韌性，現是最好的環境來對企業家進行壓力測試，確信在20年後回顧，他們是將成為最偉大的企業和企業家。
不少內地企業向外投資，例如推動在內地以外設置生產線的「中國加一」策略，張磊認為香港在策略中處於有利地位，因為內企需要建立區域總部或全球總部，香港不僅能吸引國際資本市場，也是國際樞紐和人才基礎。內企也越來越常以香港作為研究中心，越來越多的大學和科學園區為此制定專門計畫。
近年亞洲私募投資受高利率、地緣政治風險、難以通過上市退出投資影響，不過張磊認為，亞洲市場的槓桿率比歐美市場低好幾倍，認為在亞洲進行私募股權投資，能真正貼近實體經濟，而非從金融工程中獲利，不需面臨多重高倍數槓桿風險。他又指在亞洲市場既有更多有創業精神的企業家，也有成熟管理的企業家，可以讓公司創新同時幫助企業進行管理，獲得回報同時風險較低。
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