不少內地企業向外投資，例如推動在內地以外設置生產線的「中國加一」策略，張磊認為香港在策略中處於有利地位，因為內企需要建立區域總部或全球總部，香港不僅能吸引國際資本市場，也是國際樞紐和人才基礎。內企也越來越常以香港作為研究中心，越來越多的大學和科學園區為此制定專門計畫。

近年亞洲私募投資受高利率、地緣政治風險、難以通過上市退出投資影響，不過張磊認為，亞洲市場的槓桿率比歐美市場低好幾倍，認為在亞洲進行私募股權投資，能真正貼近實體經濟，而非從金融工程中獲利，不需面臨多重高倍數槓桿風險。他又指在亞洲市場既有更多有創業精神的企業家，也有成熟管理的企業家，可以讓公司創新同時幫助企業進行管理，獲得回報同時風險較低。

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