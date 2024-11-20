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中移動10月淨上客30萬戶

中移動（0941）公布10月客戶數據，移動業績淨增30萬戶，年初起累計淨增1327.7萬，其中5G網絡客戶數達5.46億，移動業務客戶總數10.04億戶。

有線寬帶業務客戶總數達3.15億戶，月內淨增123萬戶，今年以來累計淨增客戶1658.8萬戶。

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