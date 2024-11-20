上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，是次基礎建設零售債券為基礎建設債券計劃下發行的第二批供市民認 購的債券。基礎建設零售債券目標發行200億港元， 息率與本地通脹掛鈎，最低保證利率為3.5厘，年期3年。 發行基礎建設債券所募集的資金將用於資助基礎建設債券框架中的「 合資格項目」。

在減息預期下， 預計今次基礎建設零售債券能夠吸引尋求穩定回報的投資者參與認購 。

基礎建設零售債券將於 2024 年 11 月 26 日早上 9 時至 12 月 6 日正午 12 時期間接受認購。

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