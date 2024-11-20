moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里影業中期盈利跌27%至3.4億人幣 續不派息

阿里影業（1060）公布，截至2024年9月底的中期純利按年跌27%至3.37億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.014元，維持不派中期息。中期經調整EBITA按年增39%至6.42億元。

集團上半年收入按年增17%至30.51億元，當中內容收入按年跌17.3%至12.24億元，票務及科技平台收入按年增1.38倍至12.270億元，IP衍生品及其他 業 務按年跌3.4%至5.99億元。

展望未來，集團預期於明年將利用自身內部資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。

同時，集團將繼續推進內容領先戰略，包括提高電影、劇集、現場娛樂演出等多品類的內容生產能力，推動大麥業務多元化發展，推動電影、現場娛樂演出、劇集IP的聯 動模式，向市場穩定輸出優質內容；用戶增長戰略中，持續建設「淘麥VIP」的會員權益與品牌影響力，擴大科技業務服務範圍，探索AI等多種業務形態。

以及佈局海外機會，包括以「港藝振興計劃」為基礎，積極參與國際項目的引進與落地主辦，佈局海外票務市場和頭部場館，提高本土內容的國際影響力，並進一步鞏固集團業務的規模優勢及競爭壁壘；以及佈局頭部並孵化自有IP，建設商品渠道，沉澱用戶陣地，進一步提升衍 生品業務的規模與市場份額。

其他報道

金山科技工業半年盈利升6.5倍 中期息1.5仙

金管局：峰會有逾百名金融機構主席或CEO參加 訂明年11月3日再辦

基建零售債丨上商推最多「十免」認購優惠

德昌電機半年多賺8% 中期息維持17仙

內地11月共112款國產遊戲獲批版號 阿里旗下靈犀有份

證監會吊銷元大證券前持牌代表牌照26個月

創夢天地伙騰訊雲 推聯合創新實驗室研遊戲AI技術

蔚來第三季收入跌2% 虧損擴大至51億元人幣

順豐招股丨信置、鄭家純任基投 新股市場再現地產大亨身影

中電信10月5G淨上客247萬戶

中移動10月淨上客30萬戶

高瓴：相信內地續推政策刺激 困難環境可測試出最佳的企業家

廸生創建料中期純利跌四成 指港消費者信心極疲弱北上消費成風

深圳控股主席呂華退休 執董及總裁王昱文代行職務

快手第三季多賺50% 首三季增3倍

據報馬斯克「政府效率部」研開發免費報稅APP

港鐵失倫敦「伊利沙伯綫」營運權 今年上半年收入近15億

全日沽空金額減2% 騰訊沽空增43%

恒指收市升41點 成交、波幅兩個月最少 科指升0.4%

傳青海麗豪考慮在港IPO

香港浪潮雲落戶數碼港 建設香港算力集群基礎設施

財經花生丨奧園神秘中東金主現身廣州 參觀中科院旗下能源研究所

滬深三大指數連升兩個交易日 兩市合共成交額1.61萬億人幣