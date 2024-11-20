阿里影業（1060）公布，截至2024年9月底的中期純利按年跌27%至3.37億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.014元，維持不派中期息。中期經調整EBITA按年增39%至6.42億元。
集團上半年收入按年增17%至30.51億元，當中內容收入按年跌17.3%至12.24億元，票務及科技平台收入按年增1.38倍至12.270億元，IP衍生品及其他 業 務按年跌3.4%至5.99億元。
展望未來，集團預期於明年將利用自身內部資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。
同時，集團將繼續推進內容領先戰略，包括提高電影、劇集、現場娛樂演出等多品類的內容生產能力，推動大麥業務多元化發展，推動電影、現場娛樂演出、劇集IP的聯 動模式，向市場穩定輸出優質內容；用戶增長戰略中，持續建設「淘麥VIP」的會員權益與品牌影響力，擴大科技業務服務範圍，探索AI等多種業務形態。
以及佈局海外機會，包括以「港藝振興計劃」為基礎，積極參與國際項目的引進與落地主辦，佈局海外票務市場和頭部場館，提高本土內容的國際影響力，並進一步鞏固集團業務的規模優勢及競爭壁壘；以及佈局頭部並孵化自有IP，建設商品渠道，沉澱用戶陣地，進一步提升衍 生品業務的規模與市場份額。
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