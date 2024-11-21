俄烏局勢方面，烏克蘭據悉首次向俄羅斯境內軍事目標發射英國製造的「暴風影」飛彈。《華盛頓郵報》稱，拜登再次改變立場，批准向烏克蘭提供反步兵地雷。俄羅斯準備與特朗普討論在烏克蘭停火問題，據悉俄方可能對從哈爾科夫州和尼古拉耶夫州的小塊土地上撤軍持開放態度。

聯儲局理事Bowman對減息持保留態度，強調要謹慎行事。另一位理事Cook表示，應該隨著時間的推移而減息，步伐將取決於經濟數據。聯儲局負責監管的副主席Michael Barr表示，不會因為特朗普而離職，將做滿全部任期。

道瓊斯工業平均指數收漲139點，升幅0.33%，報43408點。標普500指數收漲0.13點，升幅0.01%，報5917點。納斯達克綜合指數收跌21點，或0.12%，報18966點。

聯合健康升4.07%，報600.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻144點，而家得寶跌1.67%，報400元，拖累道指41點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報229元，升0.31%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.98元，跌1.2%，亞馬遜(美：AMZN)收市報202.88元，跌0.84%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報565.52元，升0.78%，英偉達(美：NVDA)收市報145.89元，跌0.76%，微軟(美：MSFT)收市報415.49元，跌0.55%，Tesla (美：TSLA)收市報342.03元，跌1.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報500點。德國DAX指數收跌0.3%，報19004點；法國CAC 40指數跌0.44%，報7198點；英國富時100指數收跌0.18%，報8085點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.45%，報6658點。

美國2年期債息曾升最多0.9%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見4.3187厘，是11月18日4.3331厘後最高。收市報4.3144厘，是11月14日後收市新高，當日報4.3448厘。連升2日，累計升0.0343厘，對上一次連升2日是11月11日。

美國10年期債息曾升最多0.89%，高見4.4355厘，是11月18日4.4888厘後最高。收市報4.41厘，是11月18日後收市新高，當日報4.4138厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至8.679基點，是11月15日8.54基點後最窄。收市報9.126基點，是11月14日後收市最窄，當日報8.637基點。連跌3日，累計跌4.066基點，對上一次連跌3日是6月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至15.806基點，是11月19日19.652基點後最闊。收市報13.189基點，是11月11日後收市最闊，當日報23.786基點。連跌3日，累計5.966基點，對上一次連跌3日是9月5日。

金龍指數曾升最多1.7%，是11月18日後最大升幅，當日升幅為1.83%。高見6675.48點，是11月13日6681.52點後最高。收市報6658.62點，是11月11日後收市新高，當日報6950.11點。

道指曾升最多0.45%，是11月13日後最大升幅，當日升幅為0.52%。高見43465.77點，是11月18日43505.66點後最高。收市報43408.47點，是11月15日後收市新高，當日報43444.99點。

標指曾升最多0.06%，是11月19日後最大升幅，當日升幅為0.51%。高見5920.67點，是11月19日5923.51點後最高。收市報5917.11點，是11月14日後收市新高，當日報5949.17點。連升3日，累計升46.49點，對上一次連升3日是11月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月7日。

納指曾跌最多1.39%，是11月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.66%。低見18724.39點，是11月19日18689.83點後最低。收市報18966.14點，是11月18日後收市新低，當日報18791.81點。第1日陰燭。

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