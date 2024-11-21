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港股ADR跌135點 夜期低水88點 美期跌亞股個別發展 寶尊、醫渡等業績

美股個別發展，港股ADR跌135點或0.69%，報19570點，即月恒指夜期跌97點，報19617點，夜期低水88點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.06%，折合報407.9元；阿里巴巴（9988）跌0.39%，折合報84.41元；美團（3690）升2.17%，折合報173.59元；匯控（0005）跌0.1%，折合報71.96元；建行（0939）跌0.88%，折合報5.93元。

道期現跌0.013%；標期現跌0.14%；納期現跌0.22%。日本東證指數現跌0.19%；韓國KOSPI指數現升0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0%。

VIX指數隔晚升4.95%或0.81點，報17.16點。

紐油現升0.36%或0.25美元，報69美元；布油現跌0.68%或0.5美元，報72.81美元；金價現升0.23%或6.12美元，報2656.72美元；LME 銅期貨隔晚升0.02%或2美元，報9089.5美元。比特幣現升0.44%或415.92美元，報94879.57美元；美國10年期債息現跌0.22%或0.0099厘，報4.4001厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，寶尊電商－Ｗ（9991）、貝殼－Ｗ（2423）、博雅互動（0434）、雅各臣科研製藥（2633）、互太紡織（1382）、普甜食品（1699）、醫渡科技（2158）等。

內地市監總局不審查國泰君安（2611）併海通證券（6837） 上海市國資委同意合併方案。

阿里影業（1060）中期盈利跌27%至3.4億人幣，續不派息。

金山科技工業（0040）半年盈利升6.5倍，中期息1.5仙。

德昌電機（0179）半年多賺8%，中期息維持17仙。

內地11月共112款國產遊戲獲批版號，阿里（9988）旗下靈犀有份。

創夢天地（1119）伙騰訊雲，推聯合創新實驗室研遊戲AI技術。

蔚來（9866）第三季收入跌2%，虧損擴大至51億元人幣。

中電信（0728）10月5G淨上客247萬戶。

中移動（0941）10月淨上客30萬戶。

廸生創建（0113）料中期純利跌四成，指港消費者信心極疲弱北上消費成風。

深圳控股（0604）主席呂華退休，執董及總裁王昱文代行職務。

快手（1024）第三季多賺50%，首三季增3倍。

港鐵（0066）失倫敦「伊利沙伯綫」營運權，今年上半年收入近15億。

 

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