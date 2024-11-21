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恒指低開58點 科指跌0.45% 快手跌5%

恒指今早低開58點或0.3%，報19646點，大市成交金額13億元；國指今早低開30點或0.43%，報7060點。恒生科技指數開市報4393點，跌0.45%。上升股份比例為6.22%，下跌為5.39%，無升跌為88.38%。

藍籌11隻升，41隻下跌，30隻無升跌。信義光能（0968）升3.34%，報3.4元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.6%，報13.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，9隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報33元，升3.29%；跌幅最大的是快手（1024）開市報49.75元，跌5.33%。

恒指續低於10天線(19827.89點)。科指下試50天線(4374.57點)。

來凱醫藥（2105）折讓15%配股 籌2.3億。開市報14元，跌10.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）無成交，報6.66元。

貝殼－Ｗ（2423）無成交，報53.5元。

博雅互動（0434）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，升2.7%。

雅各臣科研製藥（2633）無成交，報0.79元。

互太紡織（1382）開市報1.54元，跌1.91%。

普甜食品（1699）停牌。

醫渡科技（2158）開市報5.82元，跌2.84%。

內地市監總局不審查國泰君安（2611）併海通證券（6837） 上海市國資委同意合併方案。國泰君安開市報12.16元，升3.75%。

海通證券（6837）開市報7.08元，升2.46%。

阿里影業（1060）中期盈利跌27%至3.4億人幣，續不派息。開市報0.465元，跌2.11%。

金山科技工業（0040）半年盈利升6.5倍，中期息1.5仙。無成交，報0.495元。

德昌電機（0179）半年多賺8%，中期息維持17仙。無成交，報11.34元。

內地11月共112款國產遊戲獲批版號，阿里（9988）旗下靈犀有份。開市報84.35元，跌0.47%。

創夢天地（1119）伙騰訊雲，推聯合創新實驗室研遊戲AI技術。開市報2.69元，升3.46%。

蔚來（9866）第三季收入跌2%，虧損擴大至51億元人幣。開市報36.4元，無升跌。

中電信（0728）10月5G淨上客247萬戶。開市報4.49元，無升跌。

中移動（0941）10月淨上客30萬戶。開市報71.15元，跌0.21%。

廸生創建（0113）料中期純利跌四成，指港消費者信心極疲弱北上消費成風。開市報4.5元，跌5.06%。

深圳控股（0604）主席呂華退休，執董及總裁王昱文代行職務。無成交，報0.9元。

快手（1024）第三季多賺50%，首三季增3倍。開市報49.75元，跌5.33%。

港鐵（0066）失倫敦「伊利沙伯綫」營運權，今年上半年收入近15億。開市報27.3元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，九方智投控股（9636）創上市新高，見29.7元，開市報29.7元，升7.61%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.88元，開市報11.88元，升2.15%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見34.62元，開市報34.62元，升2%；博雅互動（0434）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，升2.7%；金山雲（3896）創52周高，見3.59元，開市報3.59元，升14.7%；洪橋集團（8137）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，升2.86%。

異動股

上升異動股，包括，金山雲（3896）創52周高，見3.59元，開市報3.59元，升14.7%；花樣年（1777）開市報0.13元，升14.04%；亨泰（0197）開市報0.275元，升10%；海昌海洋公園（2255）開市報0.5元，升9.89%；亨鑫科技（1085）開市報1.13元，升9.71%；九方智投控股（9636）創上市新高，見29.7元，開市報29.7元，升7.61%；盈健醫療（1419）開市報0.86元，升7.5%；裕承科金（0279）開市報0.044元，升7.32%；卡姆丹克（0712）開市報0.125元，升6.84%。

下跌異動股，包括，建業地產（0832）開市報0.112元，跌13.18%；來凱醫藥－Ｂ（2105）開市報14元，跌10.94%；亞太資源（1104）開市報1元，跌8.26%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報17.82元，跌6.41%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報7.9元，跌6.18%；保發集團（3326）開市報0.185元，跌6.09%；中達集團控股（0139）開市報0.016元，跌5.88%；快手（1024）開市報49.75元，跌5.33%；廸生創建（0113）開市報4.5元，跌5.06%。

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