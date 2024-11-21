恒指今早低開58點或0.3%，報19646點，大市成交金額13億元；國指今早低開30點或0.43%，報7060點。恒生科技指數開市報4393點，跌0.45%。上升股份比例為6.22%，下跌為5.39%，無升跌為88.38%。