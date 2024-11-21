港元現報7.7832元升值3點子，曾貶值最多9點子，報7.7844元，亦曾升值最多19點子，報7.7816元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.37億元，較再上一日增1.38億元，總結餘是11月18日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.62點子至3.7244%，是11月5日後最低；1星期HIBOR跌4.26點子至3.97441%，是11月6日後最低；2星期HIBOR跌0.14點子至4.11137%，是11月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至4.3128%，是11月13日後最低；6個月期HIBOR跌0.21點子至4.18506%，是11月19日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.11179%，是11月18日後最低。

美元指數現報106.558貶值0.122點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.828%，終止單日擴闊，利差是2024年11月15日後最窄，當日差距為-0.819%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年11月14日，當日利差報-0.8211%。

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