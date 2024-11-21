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恒指半日跌24點 科指跌0.57% 快手跌10% 比特幣升穿96000美元

英偉達第四季收入展望低於市場最高預期，拖累亞股、美期向下，台股見近3周低。市場乏方向，恒指半日波幅157點，較上日同期的167點低，亦是9月3日後最窄，當日全日波幅僅141點。不過大市成交較昨日增加9.9%。比特幣曾高見96862.64美元，創紀錄新高。

恒指今早低開58點，高位升59點，低位跌97點，高低波幅157點。上升股份比例為18.97%，下跌為31.12%，無升跌為49.9%。

恒指半日跌24點或0.13%，報19680點，大市成交金額664億元；國指跌19點或0.28%，報7071點。恒生科技指數收報4388點，跌0.57%。

藍籌股成交金額216.81億元，佔大市成交32.65%；科指成份股成交金額173.66億元，佔大市成交26.15%；國指成份股成交金額223.32億元，佔大市成交33.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.1億元人民幣，相當於約0.11億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.55%，至97.93億元，佔大市成交14.74%。牛熊證成交金額46.34億元，減少27.97%；窩輪成交金額51.58億元，減少10.12%。

藍籌27隻升，49隻下跌，6隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.7%，收報18.52元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌3.05%，收報20.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.95元，升5.44%；跌幅最大的是快手（1024）收報47.05元，跌10.47%。

恒指受制於10天線(19831.31點)。科指曾跌穿50天線(4374.47點)。

北水南下合計淨流入29.42億元，較上日減少47.2%，連續第6日流入，累計流入446.15億元，對上一次連續6日淨流入是11月7日。北水本月累計流入963.04億元，按月增加14.9%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

比亞迪（1211）冀雲巴助力港推動綠色出行 惟未有具體時間表。收報263.8元，跌0.6%。

宏利（0945）與RGA達54億加元再保協議 釋放8億資本將用於回購。收報249.4元，跌0.72%。

宜明昂科（1541）折讓16%配股 籌2.2億。收報7.8元，跌7.36%。

來凱醫藥（2105）折讓15%配股 籌2.3億。收報14.06元，跌10.56%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）收報6.66元，無升跌。

貝殼－Ｗ（2423）收報51.8元，跌3.18%。

博雅互動（0434）創52周高，見4.34元，收報4.29元，升15.95%。

雅各臣科研製藥（2633）收報0.8元，升1.27%。

互太紡織（1382）收報1.55元，跌1.27%。

普甜食品（1699）停牌。

醫渡科技（2158）收報5.49元，跌8.35%。

內地市監總局不審查國泰君安（2611）併海通證券（6837） 上海市國資委同意合併方案。國泰君安收報11.76元，升0.34%。

海通證券（6837）收報7元，升1.3%。

阿里影業（1060）中期盈利跌27%至3.4億人幣，續不派息。收報0.445元，跌6.32%。

金山科技工業（0040）半年盈利升6.5倍，中期息1.5仙。收報0.5元，升1.01%。

德昌電機（0179）半年多賺8%，中期息維持17仙。收報10.86元，跌4.23%。

內地11月共112款國產遊戲獲批版號，阿里（9988）旗下靈犀有份。收報84.35元，跌0.47%。

創夢天地（1119）伙騰訊雲，推聯合創新實驗室研遊戲AI技術。收報2.64元，升1.54%。

蔚來（9866）第三季收入跌2%，虧損擴大至51億元人幣。收報36.25元，跌0.41%。

中電信（0728）10月5G淨上客247萬戶。收報4.45元，跌0.89%。

中移動（0941）10月淨上客30萬戶。收報71.1元，跌0.28%。

廸生創建（0113）料中期純利跌四成，指港消費者信心極疲弱北上消費成風。收報4.43元，跌6.54%。

深圳控股（0604）主席呂華退休，執董及總裁王昱文代行職務。收報0.88元，跌2.22%。

快手（1024）第三季多賺50%，首三季增3倍。收報47.05元，跌10.47%。

港鐵（0066）失倫敦「伊利沙伯綫」營運權，今年上半年收入近15億。收報27.4元，升0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見61元，收報57.85元，跌1.2%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.78元，收報1.75元，升8.02%；九方智投控股（9636）創上市新高，見29.75元，收報26.5元，跌3.99%；博時比特幣（3008）創上市新高，見74.48元，收報74.46元，升3.13%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.99元，收報11.97元，升2.92%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.92元，收報19.92元，升0.2%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見35.12元，收報35.02元，升3.18%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1077.7元，收報1077.7元，升0.02%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見12.01元，收報12元，升3.45%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157.8元，收報1157.8元，升0.01%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.534元，收報1.534元，升3.23%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見11.15元，收報11.15元，升3.53%；萬洲（0288）創52周高，見6.5元，收報6.43元，無升跌；博雅互動（0434）創52周高，見4.34元，收報4.29元，升15.95%；東風集團股份（0489）創52周高，見4.18元，收報3.86元，升3.21%；中國唐商（0674）創52周高，見0.2元，收報0.177元，跌9.69%；恆都集團（0725）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升26.53%；國際資源（1051）創52周高，見3元，收報2.99元，跌0.33%；百福控股（1488）創52周高，見1.1元，收報1.03元，跌6.36%；天潔環境（1527）創52周高，見1.83元，收報1.83元，升9.58%；LHN（1730）創52周高，見2.43元，收報2.35元，跌2.08%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.5元，收報6.43元，無升跌。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.48元，收報7.51元，跌0.66%；北大資源（0618）低見0.138元，收報0.138元，跌6.12%；中國碳中和（1372）低見0.245元，收報0.249元，跌0.4%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.13元，收報0.131元，跌1.5%；百威亞太（1876）低見7.48元，收報7.51元，跌0.66%；金石控股集團（1943）低見0.091元，收報0.092元，跌6.12%；佰達國際控股（1949）低見0.088元，收報0.089元，跌5.32%；萬寶盛華（2180）低見4.2元，收報4.24元，跌0.47%；九台農商銀行（6122）低見0.81元，收報0.81元，跌6.9%；長久股份（6959）低見4.48元，收報4.5元，跌3.02%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.63元，收報6.63元，跌0.3%；嬴集團（0397）低見0.09元，收報0.094元，升1.08%；南華集團控股（0413）低見0.034元，收報0.034元，跌2.86%；包浩斯國際（0483）低見0.205元，收報0.205元，跌8.07%；萊爾斯丹（0738）低見0.255元，收報0.265元，跌11.67%；中國港能（0931）低見0.36元，收報0.36元，跌1.37%；香港科技探索（1137）低見1.42元，收報1.44元，升1.41%；華科智能投資（1140）低見0.083元，收報0.086元，跌5.49%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；WANG ON GROUP（1222）低見0.018元，收報0.018元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國置業（0736）收報0.25元，升52.44%；金利來集團（0533）停牌；智數科技集團（1159）收報1元，升26.58%；恆都集團（0725）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升26.53%；宜搜科技（2550）收報11.98元，升24.02%；汽車街（2443）收報14.78元，升21.95%；海昌海洋公園（2255）收報0.55元，升20.88%；力高集團（1622）收報0.355元，升20.34%；金山雲（3896）創52周高，見3.85元，收報3.72元，升18.85%；環球數碼創意（8271）收報0.079元，升16.18%。

下跌異動股，包括，海納星空科技（8297）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌41.51%；進業控股（8356）收報0.64元，跌20%；中國再生醫學（8158）收報0.34元，跌19.05%；飲食天王（環球）（8619）收報0.056元，跌16.42%；昊天國際建投（1341）收報0.63元，跌16%；偉俊集團控股（1013）收報0.12元，跌15.49%；應星控股（1440）收報12.4元，跌15.42%；保寶龍科技（1861）收報1.24元，跌15.07%；強泰環保（1395）收報0.15元，跌14.77%；國微控股（2239）收報1元，跌14.53%；智城發展控股（8268）收報0.445元，跌12.75%。

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