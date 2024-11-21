英偉達第四季收入展望低於市場最高預期，拖累亞股、美期向下，台股見近3周低。市場乏方向，恒指半日波幅157點，較上日同期的167點低，亦是9月3日後最窄，當日全日波幅僅141點。不過大市成交較昨日增加9.9%。比特幣曾高見96862.64美元，創紀錄新高。