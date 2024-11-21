報道引述消息指，出售股份也可能吸引中國企業集團或其他在該行業擁有經驗的本地公司的興趣。

根據彭博社報道，星巴克面臨來自維權人士 Elliott Investment Management的壓力，該公司希望星巴克承諾審視其中國業務。前幾年，麥當勞公司和百勝餐飲集團Brands Inc.已經擴大中國業務，並將股份出售給私募股權公司，以實現更多增長並更好地迎合當地人的口味。

星巴克新任行政總裁布Brian Nicol上個月告訴分析員，他正在努力更好地了解該公司在中國的業務，並指出競爭環境似乎「極端」，宏觀環境「艱難」。Nicol當時表示，星巴克需要弄清楚如何擴大市場，並正在繼續探索有助於其長期發展的策略合作伙伴關係，但沒有提供更多細節。

星巴克發言人本周在回答彭博社查詢時表示，「我們完全致力於我們的業務和合作伙伴，以及在中國的發展」，「我們正在努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作伙伴關係」。

截至9月底，星巴克在中國擁有7,596家門市，約佔全球總數的19%。上季中國同店銷售額下降14%。

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